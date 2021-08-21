Азарёнок: молодые люди – в наркоманы и бандиты, вот они, перемены, о которых орали на улицах

Новости Беларуси. Ровно 30 лет назад в центре Москвы на Лубянской площади вешали памятник Феликсу Дзержинскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Вопреки воле народа разрушали СССР. Многим тогда казалось, что наступят изобилие и свобода, но получили обнищание населения, гражданские войны и разруху. Везде, кроме Беларуси. Григорий Азаренок о том, что на самом деле происходило в Москве в те дни, и почему для Беларуси развал СССР – трагедия. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

С того проклятого августа прошло 30 лет. Жрецы мирового капитала и манкурты-изменники убили величайшую державу в мире. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Григорий Азаренок:

Как же вы тогда все притихли. 19 августа вы, Шушкевичи и Кравчуки, подоставали портреты Сталина и направили телеграммы о безоговорочной поддержке ГКЧП. И миллионы советских людей тогда подумали, что весь этот бардак наконец-то закончился. Граждан тогда достали эти бесконечные визги и кривляния, поношение своей собственной Родины. Народ проголосовал за сохранение СССР. И, кстати, больше всего – в Беларуси. Но элитка, партийная перестроечная сволочь, уже чувствовала запах денег. Они уже видели себя владельцами вилл на Лазурном берегу. Они жаждали, как это модно сейчас говорить, переконвертировать власть в собственность. И готовились к подлому, коварному, иезуитскому действу.

Григорий Азаренок:

Почему Крючков не отдал приказ арестовать и интернировать Ельцина? На этот вопрос нет ответа до сих пор. Остальные члены ГКЧП, порядочные советские люди, не знали, что они пешки в подлой и коварной игре. Это была первая цветная революция. И авторы ее – Горбачев и Яковлев. За эти три дня Ельцин перехватил власть у союзного центра. А затем – ритуальная жертва. Танки уже уходили из Москвы. То ли нечаянно, то ли кто-то преднамеренно толкнул под гусеницы трех человек. И это стало последним кровавым аккордом в жизни великой страны. Григорий Азаренок:

И что потом? Чалые и Шрайбманы того времени голосили, что без ВПК, без партии, без среднеазиатских нахлебников, с рынком и демократией народы заживут как в раю. Сорта колбасы и джинсы застилали глаза. Но люди получили не это. Люди получили кровавые гражданские мясорубки. Сотни тысяч трупов. Население России вымирало со скоростью 1 миллион человек в год. Танковая стрельба по парламенту. Молодые люди – в наркоманы и бандиты. Молодые девушки – на панель. Вот они, перемены, о которых орали на улицах. Вот она, свобода, которую принесли демократы. Будь проклята ваша свобода. Но на развалинах великой державы появился лидер. Александр Григорьевич Лукашенко первый провозгласил: убийство СССР – это величайшая геополитическая катастрофа XX века.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните, как радовались некоторые крушению «империи зла»? Распаду мощной сверхдержавы с гордым названием Союз Советских Социалистических Республик. Какая нездоровая эйфория охватила отдельных политических лидеров. Она закончилась очень скоро. Наступило страшное, но неизбежное прозрение. Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой текущего столетия. Болезненно рвались десятилетиями нарабатывавшиеся стройные системы народно-хозяйственных связей. Рушились промышленные предприятия. Многие из них до сих пор не встали с колен, экономику и политику захлестнула волна криминализации. Для десятков миллионов простых людей, десятилетиями живших в единой стране, распад СССР обернулся личной трагедией, потерей общей Родины, психологической растерянностью, неуверенностью в завтрашнем дне, стремительным падением уровня жизни. Разве об этом можно забыть?