Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Спасибо США. Байден обещал победить терроризм, но не смог защитить даже свою репутацию. Шурави для афганцев остались друзьями, а наш Президент – дорогой гость на саммитах Организации исламского сотрудничества, хотя большинство европейских лидеров там не жалуют. О том, почему Афганистан стал политическим зинданом для современной Америки, и тех, кто покорил перевал Саланг, – Евгений Пустовой.