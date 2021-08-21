Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юго-запада Европы. Преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди, рассказали в программе «Плюс-минус» .

По северу Беларуси, где еще будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 °C по северу до +14 °C по югу страны. Днем воздух прогреется до +15 – +23 °C.

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа. Подробнее здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.