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Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

21 августа 2021 15:30
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Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юго-запада Европы. Преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-1

По северу Беларуси, где еще будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 °C по северу до +14 °C по югу страны. Днем воздух прогреется до +15 – +23 °C.

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа. Подробнее здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-4

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-6

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-8

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-10

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-12

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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