Американские выборы – очередной фарс, вбросы, «карусели» и целые кладбища за демократов. Символично. Об истории и политике дряхлеющего мирового гегемона – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали», – писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Мы же долго сегодня ждали, когда же змагаринские помойки хоть слово, хоть строчечку, хоть буковку выдадут про промежуточные выборы в США. Конечно, наши барацьбіты точно такие же промежуточные, и промежность лижут одну – хозяйскую, звездно-полосатую, а потому все, даже госдеповская свободка, молчат в тряпочку. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Никто не хочет разбираться в сложной и заумной американской избирательной системе. Все должны понимать, что меняется там, что на президентских, что на промежуточных – куклы. Управляют совершенно другие люди – банкиры, промышленники, около 300 богатых семей. Прочитай, змагар, книжку Коулмана, если мозги хоть какие-то остались и умеешь буквы различать. Григорий Азаренок:

Америка! Страна-пиранья!

Рабыня зла, двуличный клон!

Твои вожди, как наказанье,

То извращенец, то гиббон.

Ты сеешь смерть – пожнешь сторицей,

Твои божки – нажива, ложь.

Мир усмотрел в ночных зарницах,

Что за свободу ты несешь.

Григорий Азаренок:

Это писал великий поэт Иеромонах Роман. Вся их суть – в их истории. Бомжи, пьяницы, убийцы, каторжники, пираты, проститутки, бандиты из всей Европы приплыли на этот континент, уничтожили коренное население и решили создать государство без корней и идеалов. Из ничего, с нуля. И если каждому народу дался при создании ангел-хранитель, то они выбрали себе ангела падшего, известного идола им подарили французские масоны – древнюю богиню смерти Гекату. Они построили государство – пиратский корабль. Он причаливает то к одному берегу, то к другому, грабит, убивает и жжет. Покоряет и унижает. Глумится и заковывает в кандалы. Они вампиры, живут и питаются исключительно кровью. В XIX веке это был третьестепенный хутор. Но потом – Первая мировая, рухнули величайшие континентальные империи, и на трупах миллионов пиндосы вошли в число великих держав. Но система, мир-система капитализма, читай, змагар, Валлерстайна, построена так, что нужно постоянно кого-то обжирать. И новый кризис, депрессия, подтолкнули их к старому способу выживания – новая война. И она тоже стала мировой. 50 миллионов смертей – такую цену заплатило человечество, чтобы Америка стала сверхдержавой. Вьетнам, Куба, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, Корея, Египет, Тунис – десятки мест на планете, куда пришли они, и там поселились горе и смерть. И разве не предупреждал все человечество наш Президент уже давным-давно?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главным событием мировой политики, конечно же, являются вооруженные вторжения Соединенных Штатов и Великобритании в Ирак. Война была развязана в обход международных правовых норм. Жертвы среди мирного иракского населения – женщин, детей, потери среди американцев, англичан, граждан других государств. Вот лишь первая, видимая часть цены этой войны. Заняв почти всю территорию Ирака, войска Штатов и Великобритании пока не предъявили даже косвенных свидетельств производства или хранения Ираком оружия массового уничтожения. Хотя это было главным официальным предлогом для войны. Очевидно, основная цель акций – не только Саддам Хусейн, Ирак и даже не нефть, а формирование нового порядка в мире, с особыми правами, единственной сверхдержавы по произвольному использованию военной силы. Григорий Азаренок:

Сейчас они теряют гегемонию. Мир устал от американской удавки. Мир не желает больше приносить жертвы этому идолу. По подсчетам, одного американца обслуживают четыре человека планеты Земля. И они вновь и вновь продлевают госдолг, который уже исчисляется триллионами. И в этот момент они наиболее опасны. Именно сейчас они способны потащить с собой в могилу все человечество. Культ смерти, зла, откровенный сатанизм – вот их нынешняя идеология. И на этом фоне очередные выборы. Они, запрещающие нам ковыряться в носу, вновь устроили ну просто цирк с конями, фарс. Вновь почта, досрочка, которую так клянут наши змагарики, только она еще и электронная, сплошной жлобский цирк. Снова за ходячий труп голосуют мертвые. Нам с этим фарсом все понятно уже давно.