8 млрд долларов выручки от поставок сельхозпродукции ожидается по итогам года

Новости Беларуси. Беларусь создала собственную прочную подушку продовольственной безопасности. Усилия сегодня приносят финансовые плоды. Объем производства не только покрывает потребности внутреннего рынка, но и позволяет ориентироваться на экспорт. 8 миллиардов долларов выручки от поставок сельхозпродукции ожидают аграрии по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к нашим товарам высокий, особенно в контексте мирового продовольственного кризиса. Основной рынок российский. В белорусских продуктах заинтересованы страны Азии, в частности Китай. Также продолжаются поставки в ЕС. За 9 прошедших месяцев экспорт отечественного продовольствия уже вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Продовольственную безопасность мы уже успешно выполнили и сейчас поддерживаем, расширяя ассортимент, улучшая предпочтения, качество продукции, которое на данный момент находится на достаточно высоком уровне. Основа – обеспечение внутреннего рынка, но мы понимаем, что мясомолочное направление производства, в частности, экспортоориентированная отрасль.

Лучшие образцы отечественных продуктов питания, а также новейшие достижения и технологии в этой области представят на крупнейшей в стране продовольственной выставке-ярмарке «Продэкспо-2022». Форум пройдет с 15 по 18 ноября в Минске и объединит свыше 100 предприятий отрасли. В ходе деловой программы участники смогут провести переговоры и заключить новые контракты.