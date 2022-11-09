Чудо – норма жизни христианина. Почему некоторые иконы считаются чудотворными?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились со священником Сергием Нежбортом, руководителем иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря. Чем икона отличается от произведений живописи? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Сергий, икону называют окном в небо. Почему? Чем она отличается от привычных нам произведений живописи, к примеру?

Иерей Сергий Нежборт, клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска:

Если говорить об иконе в классическом представлении, вот у меня сразу встает такой образ иконы, которая находится в Третьяковской галерее, где собраны удивительные шедевры письма Дионисия, преподобного Андрея Рублева. Если говорить о таких иконах, то попадая в этот зал, видя эти иконы, он будет поражен. Да, в таком случае формула работает, это становится окном в небо, царство небесное, пусть даже теми земными возможностями и средствами, которыми обладает икона. Все-таки человек может прикоснуться к неземной красоте. Олег Лепешенков:

Мы знаем, что иконописцы, которых вы упоминали (Андрей Рублев, Феофан Грек), готовили себя к написанию икон. Каким образом и зачем? Иерей Сергий Иежборт:

Скажу вам из своего маленького опыта, я тоже иконописец. Мне кажется, что этот опыт в создании иконы, подготовку к этому нельзя вырвать из контекста всей жизни. То есть мы живем в церкви, общаемся с Богом, приступаем к святым тайнам, мы исповедуемся, молимся, это все и есть та жизнь, которой живет иконописец. Наверное, из этого общего контекста нельзя вырвать конкретное время, когда человек садится с кистью перед доской и начинает что-то делать. Наверное, это все вместе – цельная жизнь. И насколько ты живешь, настолько ты можешь писать. Насколько Господь открылся, настолько ты можешь это и выразить как иконописец в иконе. Я думаю, что служение иконописца можно сравнить со служением священника. То есть он не своей благодатью, святостью, но являясь духовным проводником, должен явить миру благодать Божью, которая должна преобразить и исцелить этот мир. Как икона становится чудотворной?

Олег Лепешенков:

Мы знаем, что существуют иконы, которые называют чудотворными. Как они такими становятся? Почему их так называют? Иерей Сергий Иежборт:

Наверное, как – сказать трудно. Я думаю, что в Церкви вообще есть много вещей, которые покрыты тайной. И попытка эту тайну земными словами и средствами раскрыть не всегда удачная. Но, наверное, в силу каких-то обстоятельств нам неведомых люди молятся перед каким-то образом, они спрашивают помощи Божьей. Наверное, постепенно этот образ, перед которым молитва совершалась, становится значимым, почитаемым, к нему все больше прибегает людей. Но церковь – это же живой организм, можно сказать, что чудо является не то чтобы каким-то исключением, мне кажется, это норма жизни христианина. Если в нашей жизни чуда не происходит, нам надо крепко задуматься. Может, что-то в нашей жизни не совсем правильно. Может, я несколько утрирую, но я думаю, что это так. Думаю, что совершенно естественно, даже если это храм совсем недавно построенный. Думаю, что нормально, если там появится какой-то чудотворный образ, даже если он недавно написан, потому что жизнь христианина – это постоянное соприкосновение с благодатью Божьей, с его присутствием в нашем мире. А это присутствие освещает не только старые постройки, иконы или фрески, оно освещает все вокруг. И это тайна, почему так произошло. На глубине этой тайны лежат особенные отношения человека и Бога. Это ниточка, которая пронизывает все, с чем мы соприкасаемся в храме. Если это соприкосновение с Богом происходит, тогда все, что есть в храме – наша записочка, наша свечка, которую мы зажигаем, наш пост, наша молитва, оно вдруг получает потрясающее мощное действие. В последнее время, соприкасаясь с людьми, я вижу, насколько мы все очень разные, поэтому мне кажется, что тут очень важно, чтобы человек, заходя в храм, искал встречу с Богом. Может быть, эта встреча человека коснется через церковное богослужение, через песнопение, через икону. Может, оно коснется через соприкосновение со священным писанием, через Евангелие, через жития святых. Может, это произойдет через соприкосновения с живым человеком, со священником или просто с верующим. В каком-то смысле соприкосновение с иконой тоже требует подготовки. Но очень важно, чтобы импульсом к этому пути было живое, непосредственное, немного детское удивление перед тем, что мы видим. Как обращаться иконой? Олег Лепешенков:

Люди иногда задают вопросы практического характера. Куда поставить? Как обращаться иконой? Как молиться перед ней?

Иерей Сергий Иежборт:

Если икона находится в доме, то это святыня. Даже если это неписаная икона, а репродукция. Конечно, было бы хорошо, чтобы икона находилась в таком месте, которое было бы для нее специально отведено. Чтобы мы понимали, что через икону на нас смотрит лик святого, Божья Матерь, спаситель, если там изображен Господь. Мы должны проявить определенное уважение. Олег Лепешенков:

Как правильно читать икону? Как понять те смыслы, которые в ней заложены? Может ли это сделать человек без подготовки или нужно специально этому учиться?