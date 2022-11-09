Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна

Новости Беларуси. Виртуальная реальность помогает готовить квалифицированные кадры для сельского хозяйства. На базе Могилевского агролесотехнического колледжа успешно работает ресурсный центр. Его технолаборатории оснащены дорогостоящими тренажерами и симуляторами, которые позволяют окунуться в профессию, не выходя из аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая техника делает профобразование интересным и престижным и сокращает время на изучение учебных материалов в 2,5 раза. Сколько виртуальных тракторов пострадали во время обучения и можно ли провести диагностику сельхозмашин без капли мазуты на руках, знает Юлия Мычка.

Еще недавно белорусы были готовы платить деньги, чтобы погрузиться в виртуальную реальность: покататься на американских горках или почувствовать себя в роли пилота самолета. Сегодня все изменилось. Из развлекательной сферы тренажеры и симуляторы перешагнули в другую – образовательную. Учащиеся Могилевского агролесотехнического колледжа теперь половину производственной практики проводят за рулем виртуальной техники. Такой подход делает занятия не только интересными, но и максимально эффективными. И сокращает время на изучение учебных материалов в 2,5 раза.

Дмитрий Лунгис, заведующий Центром компетенций:

За кабиной комбайна не у всех этих детей есть возможность посидеть. А данный симулятор позволяет приобрести первоначально какие-то эмоции. И, возможно, это заложит какой-то определенный фундамент для дальнейшей их профессиональной деятельности.

Первокурсник Константин Белькович отрабатывает технологию уборки кукурузы. Упражнение длится 15 минут. Задача – собрать все без потерь. Для этого важно правильно выбрать частоту оборотов молотильных барабанов, скорость и прямолинейность движения. И хоть у потомственного будущего агрария уже есть опыт в уборке настоящей кукурузы, собрать виртуальный урожай получается не с первого раза.

Константин Белькович, учащийся Могилевского агролесотехнического колледжа:

Вся семья, можно сказать, работала в сельском хозяйстве: отец, дедушка. Вот теперь я решил продолжить их традицию. Сначала учился в Минской области, в Смиловичском лицее, потом пришла пора учиться дальше. Я пришел сюда, потому что здесь я видел такую интересную техническую базу.

3D-симулятор зерноуборочного комбайна – еще тот аттракцион. Его динамическая платформа позволяет максимально приблизить движение машины к реальным условиям в поле. Работа здесь качает в прямом смысле слова.

Юлия Мычка, корреспондент:

В помощь будущим механизаторам еще одно чудо техники. С помощью таких вот виртуальных очков и джойстиков можно полностью пройти диагностику трактора. Тренажеры и симуляторы помогают учебному заведению экономить. Ведь отрабатывать маневры за рулем настоящей техники дорого и не всегда удобно из-за погодных условий.

Евгений Гречко, мастер производственного обучения Могилевского агролесотехнического колледжа:

Здесь можно научиться более усовершенствованным навыкам работы, потому что, если электронная запрограммированная вся система, можно пройти обучение также на планшетах, виртуальных очках.