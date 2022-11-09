Прямой эфир

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна

09 ноября 2022 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виртуальная реальность помогает готовить квалифицированные кадры для сельского хозяйства. На базе Могилевского агролесотехнического колледжа успешно работает ресурсный центр. Его технолаборатории оснащены дорогостоящими тренажерами и симуляторами, которые позволяют окунуться в профессию, не выходя из аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая техника делает профобразование интересным и престижным и сокращает время на изучение учебных материалов в 2,5 раза.

Сколько виртуальных тракторов пострадали во время обучения и можно ли провести диагностику сельхозмашин без капли мазуты на руках, знает Юлия Мычка.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-1

Еще недавно белорусы были готовы платить деньги, чтобы погрузиться в виртуальную реальность: покататься на американских горках или почувствовать себя в роли пилота самолета. Сегодня все изменилось. Из развлекательной сферы тренажеры и симуляторы перешагнули в другую – образовательную. Учащиеся Могилевского агролесотехнического колледжа теперь половину производственной практики проводят за рулем виртуальной техники. Такой подход делает занятия не только интересными, но и максимально эффективными. И сокращает время на изучение учебных материалов в 2,5 раза.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-4

Дмитрий Лунгис, заведующий Центром компетенций:
За кабиной комбайна не у всех этих детей есть возможность посидеть. А данный симулятор позволяет приобрести первоначально какие-то эмоции. И, возможно, это заложит какой-то определенный фундамент для дальнейшей их профессиональной деятельности.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-7

Первокурсник Константин Белькович отрабатывает технологию уборки кукурузы. Упражнение длится 15 минут. Задача – собрать все без потерь. Для этого важно правильно выбрать частоту оборотов молотильных барабанов, скорость и прямолинейность движения. И хоть у потомственного будущего агрария уже есть опыт в уборке настоящей кукурузы, собрать виртуальный урожай получается не с первого раза.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-10

Константин Белькович, учащийся Могилевского агролесотехнического колледжа:
Вся семья, можно сказать, работала в сельском хозяйстве: отец, дедушка. Вот теперь я решил продолжить их традицию. Сначала учился в Минской области, в Смиловичском лицее, потом пришла пора учиться дальше. Я пришел сюда, потому что здесь я видел такую интересную техническую базу.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-13

3D-симулятор зерноуборочного комбайна – еще тот аттракцион. Его динамическая платформа позволяет максимально приблизить движение машины к реальным условиям в поле. Работа здесь качает в прямом смысле слова.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-16

Юлия Мычка, корреспондент:
В помощь будущим механизаторам еще одно чудо техники. С помощью таких вот виртуальных очков и джойстиков можно полностью пройти диагностику трактора.

Тренажеры и симуляторы помогают учебному заведению экономить. Ведь отрабатывать маневры за рулем настоящей техники дорого и не всегда удобно из-за погодных условий.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-19

Евгений Гречко, мастер производственного обучения Могилевского агролесотехнического колледжа:
Здесь можно научиться более усовершенствованным навыкам работы, потому что, если электронная запрограммированная вся система, можно пройти обучение также на планшетах, виртуальных очках.

Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства? Посмотрите на этот 3D-симулятор комбайна-22

Такой инновационный центр пока единственный в Могилевской области. Чтобы познакомиться с современной сельхозтехникой, на занятия сюда приезжают учащиеся 11 учреждений образования, где готовят будущих аграриев. Регион испытывает нехватку в трактористах. Местные хозяйства готовы брать по 10 целевиков и ждать их три года. Есть надежда, что романтика полей и современная сельхозтехника помогут привлечь в аграрный сектор молодых специалистов, преданных своей профессии.

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Лунгис # Константин Белькович # Юлия Мычка # Евгений Гречко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тренировки шесть раз в неделю». Воспитанники клецкой ДЮСШ готовятся к чемпионату Минской области по самбо
09 ноября 2022 15:36

«Тренировки шесть раз в неделю». Воспитанники клецкой ДЮСШ готовятся к чемпионату Минской области по самбо

В Минской области заготовили почти 243 тысячи тонн картофеля
09 ноября 2022 14:24

В Минской области заготовили почти 243 тысячи тонн картофеля

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме
09 ноября 2022 14:15

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме