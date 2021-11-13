Азарёнок: «Лях – самый противный, самый отрицательный персонаж и в русской, и в белорусской словесности»

Новости Беларуси. Гуманитарная катастрофа может стать геополитической трагедией. Поляки явно настроены на дальнейшую конфронтацию, а слезы детей у них вызывают только смех. В это же время свою глубокую озабоченность ситуацией выразил и Президент США Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что Польша является сателлитом Америки и не сделала бы ни одного шага без одобрения хозяев. Насколько опасна ситуация сейчас, рассуждает Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Все еще со школы помнят эти строки Тургенева. Последуем примеру классика и поищем ответы на сегодняшние вопросы в литературе. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Лях – самый противный, самый отрицательный персонаж и в русской, и в белорусской словесности. «Едзе, едзе пан Патоцкі, ён и яго хеўра», – писал Купала. Эта хеўра – головная боль всего европейского континента. «Кичливый лях иль верный росс?» – вопрошал Пушкин. И великий украинец Тарас Григорьевич Шевченко вовсе не стеснялся и отчеканил. «Кичливый лях – похуже…» Дальше слово, которое емко характеризует проституток и прочих Моравецких. И до XXI века в Польше не издавали Тараса Бульбу. Ведь не в бровь, а в глаз сказано героем: «У ляха пустоголовая натура, брани не вытерпит, и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот».

Презрение ко всему и вся, заносчивость, неимоверная тупость, чванство, коварство, лицемерие. Только такие полячишки и насыщают романы великого Достоевского, 200-летие которого мы отпраздновали на днях. Поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (то есть самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится. Вспомните братьев Карамазовых. Панове Врублевский и Муссялович, на поверку оказавшиеся карточными шулерами, выглядят «довольно засаленно», но при этом изо всех сил пыжатся, фанфаронят, называя себя «рыцарями» и «шляхтичами», и вообще ведут себя, по выражению Грушеньки, как «петухи индейские». И если монархист Достоевский не устраивает, то обратимся к великому пролетарскому писателю Максиму Горькому. «В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы». Но белорусы больше других изведали посполитого панства. Посмотрите, что сейчас творят эти изверги. И для вас по-новому зазвучат слова Коласа.

Эх, панове, «ніц не бэндзе»;

Сапсуе пан справу «вшэндзе»,

Бо занадта пан «гаронцы»!

I не ў панскіх інтарэсах

Здзек такі чыніць «на крэсах»,

Нечуваны здзек пад сонцам! А потом наш классик пророчески говорит: «Не збудуеш так дзяржавы – будзе панства без Варшавы». Беларусь сейчас на изломе. Здесь вновь клином сошлись Запад и Восток. И снова ляхи лезут на рожон. Их стараются успокоить из Берлина, но в ответ они делают так.

Они чувствуют себя смелыми. Им подпевают в панские ушки англичане с американцами. Обещают помощь. Шляхтичи грезят всходными кресами, готовят военные провокации. Их подзуживают из-за океана. Им невдомек собственная история. Вас кинут, как и в 1939-м. Как и всех кидают. Тут Байден на старости лет озабоченным сильно стал. Заявление сделал. Байден, чего вы паритесь? Озаботились? Думайте лучше, что с курдами делать. Или вы не знаете, что уже афганцы на пороге? Курдов уже кинули, а что будете делать с афганцами, которые бегут? Они не забыли аэропорта в Кабуле. Вы безумцы. Это те, кто верил вам, те, кто воевал за вас. А вы озаботились. Надо спасать людей, которых вы кинули. А пока белорусы сдерживают афганцев. Надеюсь, до жирафа дойдет, хоть и не сразу. Но мы ведь и в чувство привести можем. Ох, как вы все зашевелились, только Президент о транзите сказал. Так вы еще больше санкций введите, еще больше подлости сделайте, еще больше грязной клеветы на нас вылейте. Вот тогда мы и спросим – тепло ли тебе, девица? А пока расслабьте агреманы, западники. Никто ничего перекрывать не будет. А вы, ляхи, еще раз нашу классику перечитайте. «Будзе панства без Варшавы».