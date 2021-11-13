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«Они просто радуются, поют песни». Германия заставила Польшу открыть границы для беженцев?

13 ноября 2021 17:47
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Наш коллега с RT Константин Придыбайло сообщает, что в чатах мигрантов появилась информация о том, что Берлин якобы заставил Варшаву открыть границу и пустить беженцев на свою территорию, которые затем проследуют в Германию. Официально эти данные пока не подтверждены, но в лагере беженцев новость встретили всеобщим ликованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Они просто радуются, поют песни». Германия заставила Польшу открыть границы для беженцев?-1

Константин Придыбайло:
Пошла информация по лагерю, что якобы Германия каким-то образом заставила Польшу открыть границу и пустить беженцев на территорию, которые затем проследуют в Германию. Информация пошла по чатам из уст в уста. Эту новость беженцы встретили с большой радостью, но насколько это правда – никому не известно. Они просто радуются, поют песни и верят в то, что Германия их примет.

Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно (подробнее здесь).

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Придыбайло # Фотофакт

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