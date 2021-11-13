«Они просто радуются, поют песни». Германия заставила Польшу открыть границы для беженцев?

Наш коллега с RT Константин Придыбайло сообщает, что в чатах мигрантов появилась информация о том, что Берлин якобы заставил Варшаву открыть границу и пустить беженцев на свою территорию, которые затем проследуют в Германию. Официально эти данные пока не подтверждены, но в лагере беженцев новость встретили всеобщим ликованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Придыбайло:

Пошла информация по лагерю, что якобы Германия каким-то образом заставила Польшу открыть границу и пустить беженцев на территорию, которые затем проследуют в Германию. Информация пошла по чатам из уст в уста. Эту новость беженцы встретили с большой радостью, но насколько это правда – никому не известно. Они просто радуются, поют песни и верят в то, что Германия их примет.