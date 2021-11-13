Тысячи беженцев из Африки рискуют жизнями, чтобы попасть в Европу. Почему об этом молчит Запад?

Байден и ряд его западных коллег игнорируют глобальную проблему миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Байден и ряд его западных коллег игнорируют глобальную проблему миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, почему Запад молчит о средиземноморском маршруте? Тысячи жителей африканских стран ежедневно переправляются в демократическую Европу по этому пути, рискуя своими жизнями. В Европу всех, кто хочет покинуть свои страны, в свое время позвала канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что Германия примет всех. Но видимо, не рассчитала силы, пришлось уточнять – Берлин не справится в одиночку с таким наплывом беженцев.
Меркель призвала остальные страны Европейского союза принять людей. Тогда в ЕС начали делить беженцев и заявлять о квотах и возможностях.
Вспомним 20-летнее присутствие США в Афганистане. После вывода войск никто ведь не позаботился о судьбах людей, оставшихся один на один со своими проблемами. Отчаявшиеся афганцы покидали страну даже на шасси американских самолетов. И вот сейчас, вновь не желая решать проблему самостоятельно, коллективный Запад перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. Обвиняя Беларусь в организации потоков нелегальной миграции на восточном направлении.