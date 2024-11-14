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Лукашенко о поступке Дуды на саммите в Баку: никто не заметил, что его нет

14 ноября 2024 18:42
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Главная политическая кампания продолжается. Журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистов интересовало и мнение главы государства касательно поведения лидеров Евросоюза. Может ли ЕС быть независимым от Штатов и развивать отношения с Россией? Президент уверен: все возможно. Однако сегодня в Западной Европе нет настоящих политиков. Там не принято нести ответственность за свои слова, чаще условные лидеры привлекают внимание абсурдными поступками. Как раз такой произошел на климатическом саммите в Баку.

Лукашенко о поступке Дуды на саммите в Баку: никто не заметил, что его нет-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один европеец, это мне, если бы не рассказал Рыженков, я бы не знал, отказался фотографироваться, семейное фото в Баку. И опять: потому что там есть Лукашенко! Никто это даже не заметил! Слушай, я там стоял, подошел пакистанский премьер, там многие подошли, поздоровались, с уважением, я тоже к ним – ну как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, что он не пошел туда. И он начал, Эйсмонт рассказала, и всем пиариться, что я не пошел на фотографироваться. Ну и не ходи, господи, кто тебя там ждал? Вот это европейцы.

Тем не менее, Европа постепенно созревает, чтобы ставить свои интересы во главу угла. Этого требует и население стран Евросоюза. Рано или поздно, но возобновится сотрудничество с Беларусью и Россией. Нужно немного терпения и времени, подчеркнул Президент.

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# Международная политика # Александр Лукашенко

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