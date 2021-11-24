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Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?

24 ноября 2021 16:06
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Новости Беларуси. Все последние дни на белорусско-польской границе провел наш корреспондент Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная рубрика «Тайные пружины политики 2.0» с необычной локации.

Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
В чем виноваты эти люди? В том, что их страны разбомбили, разграбили? В том, что Польша возомнила себя сверхдержавой? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».  

Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?-4

Ну что, Моравецкий? Поехал в прибалтийские вымираты своих коллег по холуяжу собирать? Да вы должны на коленях стоять на этой самой границе и просить прощения у этих самых людей. Но там по-прежнему ваши бессовестные немые слабовики.  

«У них ни один глаз не дернулся, видя, как умирают дети». Виталий Милонов высказался о ситуации с беженцами. Читайте здесь.  

Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?-7

Но вы не перестаете нагло врать. Ложь уже стала вашей сутью, нутром вашим. Якобы в Беларуси задержали курдскую журналистку. Бессовестные.  

Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. Подробнее здесь.  

Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?-10

И вы еще ролики снимаете про то, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами? Вот как этих малышей.
Но закон бумеранга неизбежен. Встречайте.  

Игуменья Гавриила о беженцах: люди едут туда, где им сказали, у нас места хватит для всех, но перед ними стена. Читайте здесь.  

Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?-13

Готовьтесь, паны, и читайте Блока,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города и в церковь гнать табун.
И мясо белых братьев жарить!  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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