Азарёнок: и вы ещё ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?

Новости Беларуси. Все последние дни на белорусско-польской границе провел наш корреспондент Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная рубрика «Тайные пружины политики 2.0» с необычной локации.

Григорий Азаренок, СТВ:

В чем виноваты эти люди? В том, что их страны разбомбили, разграбили? В том, что Польша возомнила себя сверхдержавой? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

Ну что, Моравецкий? Поехал в прибалтийские вымираты своих коллег по холуяжу собирать? Да вы должны на коленях стоять на этой самой границе и просить прощения у этих самых людей. Но там по-прежнему ваши бессовестные немые слабовики. «У них ни один глаз не дернулся, видя, как умирают дети». Виталий Милонов высказался о ситуации с беженцами. Читайте здесь.

Но вы не перестаете нагло врать. Ложь уже стала вашей сутью, нутром вашим. Якобы в Беларуси задержали курдскую журналистку. Бессовестные. Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. Подробнее – здесь.

И вы еще ролики снимаете про то, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами? Вот как этих малышей.

Но закон бумеранга неизбежен. Встречайте. Игуменья Гавриила о беженцах: люди едут туда, где им сказали, у нас места хватит для всех, но перед ними стена. Читайте здесь.