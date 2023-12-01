Почему 2024-й объявлен Годом качества, а Президент как ледокол пробивает путь белорусским предприятиям? Ответил Пустовой

Евгений Пустовой:

Григорий, зачем ты на больной мозоль? Президент у нас глава государства, Главнокомандующий. Поборник традиционных ценностей. Защитник белорусской модели развития. Он еще и начальник ВЭД главный, да? Внешнеэкономической деятельности… у нас у каждого предприятия есть ВЭД, они работают. Но действительно Президент как ледокол пробивает им – торгуйте. Поэтому и Год качества объявлен, чтобы не краснеть. Да, в среднем сегменте мы вообще молодцы, соотношение цена/качество. Но сейчас надо стать лучше среди качественных, потому что все аналитики, экономические эксперты говорят, что лучше больше всего маржа в премиум-классе. Поэтому мы должны создавать это.

Неужели наш БелАЗ не сможет в Африке вытеснить этого Caterpillar? Да, сможем. Главное – верить в себя и быть как Президент, в своем амплуа. Для этого надо работать, а работать надо не покладая рук. Вот мы с тобой, вместо того, чтобы целовать иконы на вечерней службе, рассказываем каждую пятницу белорусам о том, что у нас есть, приводи контраргументы, аргументы в пользу. Объясняем людям, что мы можем потерять.

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