Трагические новости пришли этим утром и из Канады. В Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника. В результате несколько человек погибли, еще 25 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель на скорости врезался в людей во время фестиваля, организованного филиппинской общиной. Правоохранители заявили, что водитель задержан, но пока не сообщают информацию о его возможных мотивах. За несколько часов до этого на улице проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. Не исключено, что нападение могло быть политически мотивированным. Напомним, в Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами.