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В Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника

27 апреля 2025 07:38
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Трагические новости пришли этим утром и из Канады. В Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника. В результате несколько человек погибли, еще 25 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника-2

Водитель на скорости врезался в людей во время фестиваля, организованного филиппинской общиной. Правоохранители заявили, что водитель задержан, но пока не сообщают информацию о его возможных мотивах. За несколько часов до этого на улице проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. Не исключено, что нападение могло быть политически мотивированным. Напомним, в Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами.

# ЧП

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