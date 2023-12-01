Азарёнок о выступлении Лукашенко на саммите в Дубае: Батька выходит на трибуну и говорит правду: вы – убийцы природы!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит по климатическим изменениям, проходящий в ОАЭ. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот такая мощнейшая речь нашего Президента. Знаете, мне важны детали. Как у нас говорят: па завуголлям грошы искать. Интересно, как переводили мировым лидерам «па завуголлям»?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Учите белорусский.

Григорий Азаренок:

Даже там Батька остается своим, народным. Перед всей мировой общественностью, перед всей планетой.

Евгений Пустовой:

Он сохранил себя. Можно было бы сыграть вот этого борца за зеленую экономику.

Григорий Азаренок:

Да, чего стоит завалить там какой-то статистикой, вот этой озабоченностью очередной…