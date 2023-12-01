Азарёнок о выступлении Лукашенко на саммите в Дубае: Батька выходит на трибуну и говорит правду: вы – убийцы природы!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит по климатическим изменениям, проходящий в ОАЭ. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот такая мощнейшая речь нашего Президента. Знаете, мне важны детали. Как у нас говорят: па завуголлям грошы искать. Интересно, как переводили мировым лидерам «па завуголлям»?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Учите белорусский.
Григорий Азаренок:
Даже там Батька остается своим, народным. Перед всей мировой общественностью, перед всей планетой.
Евгений Пустовой:
Он сохранил себя. Можно было бы сыграть вот этого борца за зеленую экономику.
Григорий Азаренок:
Да, чего стоит завалить там какой-то статистикой, вот этой озабоченностью очередной…
Евгений Пустовой:
И сказать в конце: мы надеемся, что наши западные партнеры услышат нас, и мы готовы работать с ними по зеленой повестке. Можно было бы подлизаться. А он сказал в открытую, кто виноват и что делать. Все!
Григорий Азаренок:
Опять же, там они все присутствуют. У нас говорят: если бы мы там очень сильно хотели кому-то понравиться… Что, Батька не мог бы там подыграть как-то?
Евгений Пустовой:
Выслужиться. Но это был бы уже не Лукашенко.
Григорий Азаренок:
Не Лукашенко, вот именно. А Батька берет, выходит на трибуну и говорит правду: вы – убийцы природы, вы – убийцы людей, вы ведете войны. Запад поганый, треклятый, 20 мировых стран первых. Вы ведете эти войны, вы убиваете людей, вы поставляете урановые снаряды, вы тратите триллионы и триллионы на смертоубийства. Вы уничтожаете планету. Вы готовите ад на Земле! Остановитесь, уроды! Остановитесь, твари! Ну это уже я дополняю.
Читайте также:
Почему 2024-й объявлен Годом качества, а Президент как ледокол пробивает путь белорусским предприятиям? Ответил Пустовой
Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии
Пустовой: страны Африки в очереди стояли, чтобы пожать руку нашему Президенту