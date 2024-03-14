Пустовой: Беларусь – символ сохранения чистоты традиций, семейных начал, человечности

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в храм Собора Всех Белорусских святых и поговорим о роли церкви в Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Батюшки, вас идут убивать! А вы молчите! Пускай силовики разбираются, пускай ГУБОП разбирается, который мы не любим, ОМОН, который мы не любим. «Ой, не надо!» А мы скажем о благорастворении воздусей. О чем-то таком, что никого не волнует, вообще никого не касается. О чем-то таком абстрактном. А вас убивать идут!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

«Азаренок, надо мирить людей», – скажет тебе священник.

Григорий Азаренок:

А вас убивать идут!



Евгений Пустовой:

Надо мирить людей!

Григорий Азаренок:

Так кто их ссорит-то? Вас убивать идут. Паству вашу волки идут загрызть. А вы: а давайте примерим овец и волков. Они сядут рядом... Лис и курочка. Овечка и волк. И будет благорастворение воздусей!

Евгений Пустовой:

А теперь смотри. Вот два фрагмента были сказаны Президентом. Во-первых, если кому не дошло, сторонникам, не сторонникам, гуманистам, постгуманистам, христианам, иудеям – неважно. Мусульмане сразу это понимают. Беларусь – Белая Русь становится вертикальным смыслом сохранения чистоты традиций, семейных традиций, человечности.



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