Азарёнок: «Год только начался, а у змагаров одни сплошные расстройства»

Первые дни нового года отметились особой жестокостью бандеровских фашистов и уже традиционными неудачами предателей белорусского народа. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бандеровская мразота куражится как может. Ночная трагедия в Макеевке 1 января. Сегодня пришли сообщения об обстреле тяжелыми снарядами здания в Васильевке, где люди, обычные граждане, стояли в очереди на получение паспортов. Ну что ж, они добьются своего. Запад добьется того, чего уже добивались Адольф и Бонапарт. Того, что описал Юрий Поликарпович Кузнецов. Быть иль не быть – таков вопрос,

Он твой всегда, Европа.

Я слышу шум твоих шагов.

Вдали, вдали, вдали

Мерцают язычки штыков.

В пыли, в пыли, в пыли

Ряды шагающих солдат,

Шагающих в упор,

Которым не прийти назад,

И кончен разговор...

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но год только начался, а у змагаров одни сплошные расстройства. Все чаты вскрыты, все, даже рабочие. И знаете что, упоротые барацьбіты такие отбитые, такие токсичные, излучают такую грязную ауру, что сдать их, да побыстрее – уже дело чести любого белоруса. Вот змагарик-ойтишничек писал в рабочем чате гадости. И его отдали на суд белорусов, на солнышко губоповское вывели сами обитатели этого чатика. И вот его подробная автобиография.

Работаю программистом. Зарплата 1,5 тысячи долларов США. Был задержан за то, что в рабочем чате написал плохие вещи о представителях закона, о текущей власти и власти РФ. В августе 2020 года принимал участие в несанкционированных митингах, выходил на дорогу, из-за чего препятствовал передвижению транспортных средств. Григорий Азаренок:

Родина чистится, Родина закаляется, Родина дышит свободнее. На зло внешним и внутренним врагам. Оттого они и бесятся, как больные собаки.

Беларусь – враг, она должна быть уничтожена как враг. Соответственно, должны быть повреждены все мощнейшие элементы обороны и боеспособности Республики Беларусь. Плюс еще один очень важный аспект. Называется он реактивная система залпового огня класса HIMARS и ракетные комплексы «Точка-У», которые находятся на вооружении у украинской армии. Что касается HIMARS, у нас нет договоренности со странами коллективного Запада по части неиспользования этих ракетных комплексов по территории Республики Беларусь. Григорий Азаренок:

Это отставной полковник ВСУ. И подсвинки их, подпевалы, жалкие змагарские побратымы не лучше.

– Сам-то что думаешь, если пойдут калиновцы на Беларусь, поддержишь?

– Конечно! В первых рядах.

– Слышишь, братан. Мы вот по чат-рулетки гуляем, ты у нас реально из Беларуси первый такой. За сегодня мы сделали вывод, что у вас одни там ябатьки все. Если полк Калиновского придет из Украины, освободит Беларусь, что с ябатьками делать будете?

– Убивать.

– О как.

Григорий Азаренок:

Ну посмотрите на лицо этого дегенерата. Вот она – обратная эволюция. И как же их убогий мирок отличается от нашего. От белорусского мира, от мира Батьки, от мира созидания, рождения, добра, света. Новых домов и школ, новых больниц и дорог. Праздников и счастья. Новых белорусов.

– Я попросила анестезиолога, девушку, чтобы она мне включила прямую трансляцию выступления нашего Президента. Я слушаю выступление, бой курантов и гимн. Первая секунда – и крик ребенка.

– Слушайте, у нее точно должна быть интересная, хорошая судьба.