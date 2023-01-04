Азарёнок: «Год только начался, а у змагаров одни сплошные расстройства»

Первые дни нового года отметились особой жестокостью бандеровских фашистов и уже традиционными неудачами предателей белорусского народа. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые дни нового года отметились особой жестокостью бандеровских фашистов и уже традиционными неудачами предателей белорусского народа. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Бандеровская мразота куражится как может. Ночная трагедия в Макеевке 1 января. Сегодня пришли сообщения об обстреле тяжелыми снарядами здания в Васильевке, где люди, обычные граждане, стояли в очереди на получение паспортов. Ну что ж, они добьются своего. Запад добьется того, чего уже добивались Адольф и Бонапарт. Того, что описал Юрий Поликарпович Кузнецов.
Быть иль не быть – таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.
Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор...
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но год только начался, а у змагаров одни сплошные расстройства. Все чаты вскрыты, все, даже рабочие. И знаете что, упоротые барацьбіты такие отбитые, такие токсичные, излучают такую грязную ауру, что сдать их, да побыстрее – уже дело чести любого белоруса. Вот змагарик-ойтишничек писал в рабочем чате гадости. И его отдали на суд белорусов, на солнышко губоповское вывели сами обитатели этого чатика. И вот его подробная автобиография.
Работаю программистом. Зарплата 1,5 тысячи долларов США. Был задержан за то, что в рабочем чате написал плохие вещи о представителях закона, о текущей власти и власти РФ. В августе 2020 года принимал участие в несанкционированных митингах, выходил на дорогу, из-за чего препятствовал передвижению транспортных средств.
Григорий Азаренок:
Родина чистится, Родина закаляется, Родина дышит свободнее. На зло внешним и внутренним врагам. Оттого они и бесятся, как больные собаки.
Беларусь – враг, она должна быть уничтожена как враг. Соответственно, должны быть повреждены все мощнейшие элементы обороны и боеспособности Республики Беларусь. Плюс еще один очень важный аспект. Называется он реактивная система залпового огня класса HIMARS и ракетные комплексы «Точка-У», которые находятся на вооружении у украинской армии. Что касается HIMARS, у нас нет договоренности со странами коллективного Запада по части неиспользования этих ракетных комплексов по территории Республики Беларусь.
Григорий Азаренок:
Это отставной полковник ВСУ. И подсвинки их, подпевалы, жалкие змагарские побратымы не лучше.
– Сам-то что думаешь, если пойдут калиновцы на Беларусь, поддержишь?
– Конечно! В первых рядах.
– Слышишь, братан. Мы вот по чат-рулетки гуляем, ты у нас реально из Беларуси первый такой. За сегодня мы сделали вывод, что у вас одни там ябатьки все. Если полк Калиновского придет из Украины, освободит Беларусь, что с ябатьками делать будете?
– Убивать.
– О как.
Григорий Азаренок:
Ну посмотрите на лицо этого дегенерата. Вот она – обратная эволюция. И как же их убогий мирок отличается от нашего. От белорусского мира, от мира Батьки, от мира созидания, рождения, добра, света. Новых домов и школ, новых больниц и дорог. Праздников и счастья. Новых белорусов.
– Я попросила анестезиолога, девушку, чтобы она мне включила прямую трансляцию выступления нашего Президента. Я слушаю выступление, бой курантов и гимн. Первая секунда – и крик ребенка.
– Слушайте, у нее точно должна быть интересная, хорошая судьба.
Григорий Азаренок:
Впереди Рождество. В мир придет Спаситель. И хоть Ирод и прикажет убить младенцев – это не спасет сатанинский, безбожный, алчный, злобный мир западного уродства. Тогда Богородица ушла в Египет, а ныне предел ее – наша держава. Здесь матери и их младенцы счастливы. Здесь будущее мира. Здесь ее удел. Ковчег спасения. А нашим врагам только ждать потопа.
Подписывайтесь на нас в Telegram!