В Минской области в период новогодних праздников зафиксировали три случая незаконной вырубки ёлок

Новости Беларуси. В Минской области становится все меньше случаев незаконной вырубки хвойных деревьев. Так, в период этих новогодних праздников зафиксировано только три нарушителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесах центрального региона продолжаются рейды.

Так, на Логойщине активная работа началась еще с конца декабря. Сотрудники лесхоза усиленно обследуют хвойные плантации, которые наиболее подвержены рискам. Например, около дорог, населенных пунктов и садовых товариществ. С целью пресечения противоправных действий в сети Интернет также проводится информационно-разъяснительная работа. Во всех лесничествах установлены фото- и видеоловушки.

Владислав Королев, инженер по охране и защите леса Логойского лесхоза:

В настоящее время за совершение незаконной порубки на территории лесного фонда предусмотрена административная ответственность, предусмотрена статьей 16.17, штраф до 30 базовых величин. Организованы мобильные группы, которые разъезжают по территории лесного фонда, наиболее подверженной незаконным рубкам, и выявляют граждан, совершающих данные противоправные действия.