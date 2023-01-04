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В Минской области в период новогодних праздников зафиксировали три случая незаконной вырубки ёлок

04 января 2023 14:01
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Новости Беларуси. В Минской области становится все меньше случаев незаконной вырубки хвойных деревьев. Так, в период этих новогодних праздников зафиксировано только три нарушителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесах центрального региона продолжаются рейды.

В Минской области в период новогодних праздников зафиксировали три случая незаконной вырубки ёлок-1

Так, на Логойщине активная работа началась еще с конца декабря. Сотрудники лесхоза усиленно обследуют хвойные плантации, которые наиболее подвержены рискам. Например, около дорог, населенных пунктов и садовых товариществ. С целью пресечения противоправных действий в сети Интернет также проводится информационно-разъяснительная работа. Во всех лесничествах установлены фото- и видеоловушки.

В Минской области в период новогодних праздников зафиксировали три случая незаконной вырубки ёлок-4

Владислав Королев, инженер по охране и защите леса Логойского лесхоза:
В настоящее время за совершение незаконной порубки на территории лесного фонда предусмотрена административная ответственность, предусмотрена статьей 16.17, штраф до 30 базовых величин. Организованы мобильные группы, которые разъезжают по территории лесного фонда, наиболее подверженной незаконным рубкам, и выявляют граждан, совершающих данные противоправные действия.

В Минской области в период новогодних праздников зафиксировали три случая незаконной вырубки ёлок-7

Сейчас в центральном регионе проходит акция «Сохрани символ праздника». Жителям области предлагают купленные деревья в кадках сохранить до весны и при хорошей погоде высадить ель в зеленый массив.

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# Государственная лесная политика # общество # Владислав Королев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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