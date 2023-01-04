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«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?

04 января 2023 14:28
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Новости Беларуси. Новый год под ритмы джаза. В столичном музыкальном колледже имени Глинки необычно поздравили минчан с наступающими праздниками – в стиле дикси, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-1

Николай Федоренко, преподаватель отделения «Искусство эстрады», художественный руководитель ансамбля традиционного джаза Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:  
Мы подготовили эксклюзивную программу, здесь таких концертов не было лет 30. Существует у нас стиль традиционный джаз, диксиленд. Я решил возобновить его, сохранить его в нашей стране, передать его нашим молодым ребятам, чтобы они ориентировались в этом всем, продолжали наше славное дело.  

Если к духовым инструментам (трубе, кларнету, тромбону и саксофону) добавить ритм-группу (банджо, ударную установку, пианино, клавишные и бархатистый бас), то вот вам джаз-бэнд в полном составе. Один из его участников, Иван Акулич, даже освоил традиционный американский инструмент, чтобы порадовать зрителей зажигательной музыкой.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-4

Иван Акулич, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:  
Я играю на банджо, это барабан со струнами.  

Но все ли будущие музыканты могут попасть в состав такого коллектива?  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-7

Николай Федоренко:  
Состав формируется из тех учащихся, кто у нас поступает, кто есть в наличии, допустим, саксофонисты, трубачи. Вот тромбонщика у нас нет, нам бы тромбонщика три на отделение. Было бы замечательно. А так мы в качестве тромбониста в этот состав пригасили из духового отделения Сергея Николаевича Ласко, который с удовольствием с нами посотрудничал и помог нам в этом замечательном деле.  

Так что кто играет на тромбоне и контрабасе – милости просим в оркестр колледжа имени Глинки. Впрочем, ценят здесь и других виртуозов.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-10

Софья Хотянович, учащаяся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:  
Джаз можно использовать везде. Он очень популярен в зарубежных странах. Я считаю, у него есть амбиции и в нашей стране. Я планирую развиваться дальше, возможно, в моих прекрасных мечтах – давать свои концерты джазовые. Играть с бэндами и классными музыкантами.  

Но если Софья Хотянович создает гармонию с помощью клавишных, то Иван Лоскутов выделяет кульминационные моменты любого произведения.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-13

Иван Лоскутов, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:  
Люблю музыку, поэтому выбрал барабаны, это мое. Считаю, что с помощью барабанов можно создать множество различных эмоций, ощущений.  

Вот такое небольшое путешествие в страну диксиленда. Ну а тем, кто еще не уловил ритм или не до конца прочувствовал джазовую классику, мы напомним пару интересных фактов о стиле дикси.  

Николай Федоренко:  
Он очень был популярен в 1950-1960-е годы. Наши бабушки и дедушки во всех заведениях танцевали под эту музыку. Это фокстрот. Живая и интересная музыка.  

Так что мы все из джаза, и в этом трудно усомниться. Ну а разбавила старую добрую классику песня Элвиса Пресли Love me tender. Которая в буквальном смысле зажгла зал.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-16

Сергей Петраковский, преподаватель эстрадного отделения по классу электрогитары Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:  
Работаю в колледже уже 29 лет, очень много видел, участвовал в концертах здесь. Сегодняшний концерт в стиле диксиленд. У нас были номера, а тут целый концерт, мне даже интересно было. Мне очень понравилось, ребята хорошо играют. Спасибо нашему дирижеру и педагогу Николаю Александровичу, он не бросил это искусство диксиленда, внедряет. Мне показалось, что было хорошо.  

Зрители в восторге, коллеги поддерживают. Что еще нужно? Конечно же, поздравить всех-всех с наступающим Новым годом!  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-19

Иван Лоскутов:  
Дорогие телезрители, желаю вам в Новом году получить такие же яркие эмоции, как мы получили в этом году, прекрасных ощущений, слушайте хорошую музыку, всего самого наилучшего.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-22

Софья Хотянович:  
Я хочу поздравить всех ребят, я им всем желаю продуктивного года, это очень важно. Не забывайте мечтать и всегда идите к цели.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-25

Сергей Петраковский:  
Хочется, чтобы все были счастливы. Самое главное – здоровье, чтобы все улыбались и меньше грустили.  

«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?-28

Николай Федоренко:  
Новый год – это сказка, а в хорошей сказке всегда должен быть хороший конец. Я пожелаю всем, чтобы у всех все мечты и пожелания заканчивались таким фурором, как сегодня закончился наш концерт.  

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# Белорусская музыка # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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