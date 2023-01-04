«Таких концертов не было лет 30». Где в Минске можно услышать джазовую музыку?

Новости Беларуси. Новый год под ритмы джаза. В столичном музыкальном колледже имени Глинки необычно поздравили минчан с наступающими праздниками – в стиле дикси, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Федоренко, преподаватель отделения «Искусство эстрады», художественный руководитель ансамбля традиционного джаза Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Мы подготовили эксклюзивную программу, здесь таких концертов не было лет 30. Существует у нас стиль традиционный джаз, диксиленд. Я решил возобновить его, сохранить его в нашей стране, передать его нашим молодым ребятам, чтобы они ориентировались в этом всем, продолжали наше славное дело. Если к духовым инструментам (трубе, кларнету, тромбону и саксофону) добавить ритм-группу (банджо, ударную установку, пианино, клавишные и бархатистый бас), то вот вам джаз-бэнд в полном составе. Один из его участников, Иван Акулич, даже освоил традиционный американский инструмент, чтобы порадовать зрителей зажигательной музыкой.

Иван Акулич, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Я играю на банджо, это барабан со струнами. Но все ли будущие музыканты могут попасть в состав такого коллектива?

Николай Федоренко:

Состав формируется из тех учащихся, кто у нас поступает, кто есть в наличии, допустим, саксофонисты, трубачи. Вот тромбонщика у нас нет, нам бы тромбонщика три на отделение. Было бы замечательно. А так мы в качестве тромбониста в этот состав пригасили из духового отделения Сергея Николаевича Ласко, который с удовольствием с нами посотрудничал и помог нам в этом замечательном деле. Так что кто играет на тромбоне и контрабасе – милости просим в оркестр колледжа имени Глинки. Впрочем, ценят здесь и других виртуозов.

Софья Хотянович, учащаяся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Джаз можно использовать везде. Он очень популярен в зарубежных странах. Я считаю, у него есть амбиции и в нашей стране. Я планирую развиваться дальше, возможно, в моих прекрасных мечтах – давать свои концерты джазовые. Играть с бэндами и классными музыкантами. Но если Софья Хотянович создает гармонию с помощью клавишных, то Иван Лоскутов выделяет кульминационные моменты любого произведения.

Иван Лоскутов, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Люблю музыку, поэтому выбрал барабаны, это мое. Считаю, что с помощью барабанов можно создать множество различных эмоций, ощущений. Вот такое небольшое путешествие в страну диксиленда. Ну а тем, кто еще не уловил ритм или не до конца прочувствовал джазовую классику, мы напомним пару интересных фактов о стиле дикси. Николай Федоренко:

Он очень был популярен в 1950-1960-е годы. Наши бабушки и дедушки во всех заведениях танцевали под эту музыку. Это фокстрот. Живая и интересная музыка. Так что мы все из джаза, и в этом трудно усомниться. Ну а разбавила старую добрую классику песня Элвиса Пресли Love me tender. Которая в буквальном смысле зажгла зал.

Сергей Петраковский, преподаватель эстрадного отделения по классу электрогитары Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Работаю в колледже уже 29 лет, очень много видел, участвовал в концертах здесь. Сегодняшний концерт в стиле диксиленд. У нас были номера, а тут целый концерт, мне даже интересно было. Мне очень понравилось, ребята хорошо играют. Спасибо нашему дирижеру и педагогу Николаю Александровичу, он не бросил это искусство диксиленда, внедряет. Мне показалось, что было хорошо. Зрители в восторге, коллеги поддерживают. Что еще нужно? Конечно же, поздравить всех-всех с наступающим Новым годом!

Иван Лоскутов:

Дорогие телезрители, желаю вам в Новом году получить такие же яркие эмоции, как мы получили в этом году, прекрасных ощущений, слушайте хорошую музыку, всего самого наилучшего.

Софья Хотянович:

Я хочу поздравить всех ребят, я им всем желаю продуктивного года, это очень важно. Не забывайте мечтать и всегда идите к цели.

Сергей Петраковский:

Хочется, чтобы все были счастливы. Самое главное – здоровье, чтобы все улыбались и меньше грустили.