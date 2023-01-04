Из-за плюсовой температуры специалисты просят воздержаться от выхода на лёд

Новости Беларуси. Зимний лед коварен. Специалисты предупреждают: в связи с неустойчивой погодой высока вероятность несчастных случаев на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Зимний лед коварен. Специалисты предупреждают: в связи с неустойчивой погодой высока вероятность несчастных случаев на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за плюсовой температуры прочность льда слабеет. Поэтому выходить на него не рекомендуют. Если все же вы провалились под лед, нужно постараться привлечь к себе внимание: кричать и махать руками. Затем опереться руками и грудью на край полыньи, лечь на воду и попробовать выбраться, ползком добираться до берега.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Выходя на лед, надо проверять прочность льда пешней. То есть крепкая палка, которая должна быть у человека, идущего впереди. И проверять прочность льда. Лед считается прочным и удерживает человека, если его толщина свыше семи сантиметров. Лед покрывает все водоемы в городе. В черте города на лед выходить опасно.
За зимний период в Минске три человека провалились под лед. Двое из них погибли. Одно из происшествий случилось накануне Нового года. Два подростка провалились под лед в акватории Слепянской водной системы. Один из них скончался в больнице.
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