Из-за плюсовой температуры специалисты просят воздержаться от выхода на лёд

Новости Беларуси. Зимний лед коварен. Специалисты предупреждают: в связи с неустойчивой погодой высока вероятность несчастных случаев на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за плюсовой температуры прочность льда слабеет. Поэтому выходить на него не рекомендуют. Если все же вы провалились под лед, нужно постараться привлечь к себе внимание: кричать и махать руками. Затем опереться руками и грудью на край полыньи, лечь на воду и попробовать выбраться, ползком добираться до берега.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Выходя на лед, надо проверять прочность льда пешней. То есть крепкая палка, которая должна быть у человека, идущего впереди. И проверять прочность льда. Лед считается прочным и удерживает человека, если его толщина свыше семи сантиметров. Лед покрывает все водоемы в городе. В черте города на лед выходить опасно.