Азарёнок: Европа, ты всматриваешься на восходящее на востоке солнце, и ты хочешь его, хочешь Лукашенко

События в мире на первый взгляд кажутся хаотическими и не связанными между собой. Однако все происходит согласно планам так называемых мировых элит, или хозяев денег. И особо они уже своих замыслов не скрывают. Григорий Азаренок продолжит в новой авторской рубрике «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Лучший путеводитель по мировой политике – Новый Завет. Там описаны все процессы, которые происходили, происходят сейчас, и будут происходить. И как бы ни старались конспираторы обвинять в конспирологии, сказано в Евангелии – все тайное становится явным. И есть люди, через которых эта заповедь воплощается в жизнь. Так срывается маска с потаенного. «Следите за руками мошенников из ВОЗ»

Григорий Азаренок:

Есть в священном писании эпизод, который называют искушением Христа. После 40-дневного поста в пустыне к Иисусу приближается Сатана. Соблазняет его проявить свою силу и власть. Ведь тогда его бы признал народ и короновал бы как царя, как мошиаха. Но не за этим пришел Господь в этот мир, не править, а спасти человечество, искупить своими муками грехи людей. И тогда отец лжи показал Иисусу все царства мира и предложил их ему во власть. Он же мнит себя их хозяином. Но Господь спокойно сказал: отойди от меня, Сатана. Но вы думаете, столь щедрое предложение поступало только один раз? Явно же многих мировых политиков возводил Сатана на эту гору. Предтечи антихриста – Наполеон, Гитлер – сто процентов принимали условия рогатого. Только вот заканчивалось это плохо. Народ-богоносец планы вражеские всегда исправлял, справив молебен в Париже и отплясав танковую кадриль в Берлине. Сегодня глобальные элитки, которые явно точно так же приняли подобное предложение, воплощают новый дьявольский проект – Швабию. Так назывался известный нацистский план в Антарктиде. И по неслучайной случайности так звучит фамилия идеолога этого проекта – руководителя давосского экономического форума Клауса Шваба. Вы видите всадников Апокалипсиса? Уже стучат копытом их костлявые кони. Первый – голод. Голод во всем. Не будет никаких товаров. Разрывы цепочек поставок уже привели к тому, что на фоне непрекращающейся печати центральными банками необеспеченных бумажных валют резко начали расти цены на основные продукты питания, топливо, медикаменты и прочие товары первой необходимости. Увеличивающееся количество бумажных денег гонится за неуклонно сокращающимся объемом реальных товаров. Зачем им это надо в новой Швабии? У человека не должно быть ничего своего. Только то, что позволено ему будет приобрести за свой чип. И не натуральное, а напечатанное на 3D-принтере.

Григорий Азаренок:

Когда говорят о западных санкциях, называют их безумцами. Мол, вы же не просто в ноги себе стреляете, вы отстреливаете все, что болтается. Но это далеко не безумие. Им нужны люмпены. Безработные, бездетные, бесхребетные, управляемые. Стадо. Перекати-поле. А кушать что? А кушать их уже учат звезды сатанинского Голливуда. Один из всадников Апокалипсиса, Голод, уже фактически здесь, хотя немного и задержался, относительно своих спутников. Что касается трех других, Болезни, Войны и Смерти, то они с некоторыми оговорками прибыли еще раньше. Болезнь прискакала уже в 2020 году, когда была организована «пандемия», а Война и Смерть никогда никуда не уезжали. Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан (не считая более мелких военных конфликтов) – вот те страны, где всадники в последнее время собирали свою жуткую жатву. Однако и это была пока еще разминка перед тем, что предстоит. Теперь к ним добавились вооруженный конфликт в Украине, который транснациональная финансовая олигархия усиленно превращает в мировую войну. А что касается другого всадника, Болезней, то уверяю, COVID – это были цветочки. Репетиция, так сказать. Ягодки впереди. Ухудшение и сокращение рациона питания, его структуры, а также недостаток полезных веществ в пище ведут к общему ослаблению организма и повышают его восприимчивость к самым разным заболеваниям. И те даже имеющиеся в организме человека болезни, которые не дают о себе знать при нормальном питании, могут стать смертельно опасными, когда оно ухудшится. Так что к изобретенным «ковсарсам» скоро придут те, о ком мы уже и позабыли: цинга, оспа, туберкулез, испанка. И очень-очень скоро. Следите за руками мошенников из ВОЗ. «Там лежат айфончик и бургер, там смузи и крипта, и вы добровольно бежите туда»

Григорий Азаренок:

Зачем им все это? А задача одна – транснациональная финансовая олигархия стремится любыми доступными ей способами (посредством войн, голода, болезней, снижения рождаемости и повышения смертности) сократить население планеты, чтобы минимизировать расходы на его содержание и укрепить свои властные позиции, переведя просто власть в абсолютную власть. Ради этого они готовы превратить в руины половину, а то и три четверти земного шара, но при этом на 70-80 % уменьшить общую численность людей на Земле. И они ни перед чем не остановятся. Они подожгут везде. Они сгибают ось нашей планеты в нацистскую дугу. Но в отличие от того, что происходило 80 лет назад, когда в концлагерь загоняли автоматами и овчарками, вы сейчас все летите в этот концлагерь добровольно. Там лежат айфончик и бургер, там смузи и крипта, и вы сами бежите туда. А потом показывают новую модель айфончика, и вы просите: а можно еще больше нас уничтожить, только дайте эту штучку. Я буду сидеть в Twitter, пока мое время не пришло. А, уже пришло… Эх, запущу тред. Но сказано в Евангелии – не сбудется все это, пока есть на земле удерживающий ныне. Почему они так жаждут свалить нашего Президента? Не жалеют на это никаких средств. Почему уже семь раз пытались провернуть у нас цветную революцию? А потому что он во весь рост встает и говорит им: нет, вы не будете издеваться над моим народом, не позволю. И они скрипят зубами, пышут злобой, сходят с ума, но ничего сделать не могут. Видят, что за Беларусью Бог присматривает. Лукашенко: «Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине»

Григорий Азаренок:

А тем временем Президент обращается к народам Европы. Вы же хотите жить? Вы хотите, чтобы уцелели ваши священные камни. Жанна д’Арк, Шекспир, Бальзак, Гете, Байрон, они жили не зря? Ну так остановитесь и идите к нам. Как писал Блок, нам внятно все, и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей, французов, немцев и других? Ну зачем? Давайте жить мирно. Вы представляете, однажды высказал шальную мысль: вот если бы вы, европейцы, были дружны с нами, белорусами, россиянами, альянс был бы экономически, финансово, технологически в военном отношении непобедим. Мы бы не воевали против кого бы то ни было. Огромные ресурсы, территории на Востоке и высочайшие технологии на Западе, у вас, у немцев и так далее. Вот где ваше счастье. Но вы не можете эту политику проводить, вам не дают. Вот сейчас евро упало до уровня доллара – американцам уже хорошо. Неужели вы этого не видите? Вы все видите, все понимаете. Нет де Голля, даже Ширака, даже нет Голля, даже Меркель нет.

Григорий Азаренок:

Об этом мечтали все великие европейские лидеры и мыслители. Жан Парвулеско мечтал об этом. И были бы сейчас живы Бисмарк и де Голль, они подписали бы в Минске хартию о великом континенте. Европа, мы видим. Ты внимательно всматриваешься в нас. Да, ты связана по рукам и ногам. Да, унижена и растоптана. Да, оккупирована. Но глаза твои еще не заплыли гнилью мультикультурализма и толерастии. И ты всматриваешься в нас. Всматриваешься на восходящее на востоке солнце. И ты хочешь его. Хочешь Лукашенко. И ты слышишь, как звучит Блок: О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно – старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем – братья!

Александр Лукашенко:

Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать. Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине. Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались, границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше, дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти.