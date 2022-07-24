«Сорта озимого ячменя пригодны для заготовки на пивоварные цели». Как ещё используется это зерно в Беларуси?

Новости Беларуси. Что касается экономики и сельского хозяйства, то как для востока, так и для запада страны, проблемы и задачи схожие: не сбавлять темпов развития, несмотря на санкции. От этого зависит благосостояние белорусов. А в АПК – учитывать нюансы этой уборочной: работаем быстро, но не теряем в качестве, на счету каждый колос, а буквально к каждому полю, к каждому гектару – индивидуальный подход. Это касается и озимого ячменя, и озимого рапса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но массовая уборка хлебов еще впереди, а вот о первом урожае озимого ячменя уже можно вести речь. И начнем с результатов эксперимента на президентских полях в хозяйстве «Александрийское», где впервые посеяли озимый ячмень. И всего за два дня собрали почти 900 тонн зерна. Урожайность составила около 65 центнеров с гектара. Озимый ячмень раньше сеяли в основном только на юге страны. Но прогресс не стоит на месте. Благодаря климату и селекции сейчас эта культура освоилась и на севере Беларуси.

Что касается «Александрийского», то для этого предприятия с развитым животноводством и птицеводством озимый ячмень – это ценная кормовая культура, превосходящая по белку тритикале и рожь. На 2023-й в хозяйстве уже пересмотрели структуру посевных площадей: под озимый ячмень отведут 600 гектаров. Что на порядок больше, чем в 2022 году. Есть нюансы и по выращиванию рапса. В этом году в «Александрийском» пошли на эксперимент. На одном поле рядом с зарубежными гибридами высеяли и белорусские сорта.

Иван Барташевич, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Александрийское»:

Было заложено 4 сорта, два французских: «Изоцель» и «Тереза», белорусский «Буслик» и немецкий «Дипло». На сегодня «Дипло», ранний сорт, и «Изоцель» убраны, урожайность практически на уровне – порядка 65 центнеров с гектара. Остались к уборке белорусский «Буслик» и французский «Тереза». Но по виду урожая будет выше. Я думаю, по биологической урожайности более 70 центнеров этих двух сортов. Это поле называется президентским, потому что Президент в этой деревне вырос. Он знает каждый клочок этой земли. Все детство прошло здесь.

Идет уборка озимого ячменя и в масштабах страны. Она практически завершена. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси убрано 88 % площадей этой культуры. Если в 2021 году под озимый ячмень в стране выделили всего 28 тысяч гектаров, то в этом площадь посевов удвоили. Урожайность оставляет более 50 центнеров с гектара. Это довольно высокий результат, который позволяет говорить, что эту культуру можно возделывать еще в больших объемах.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Озимый ячмень не очень широко распространенная культура. Сортовой состав еще тоже немножко беднее, нежели ярового ячменя. Но при этом текущий год показывает, что даже имеющиеся сорта озимого ячменя пригодны для заготовки на пивоварные цели. На сегодня уже более четырех тысяч тонн было поставлено для использования на солод зерна озимого ячменя. А так же сам по себе ячмень является довольно ценной кормовой культурой, которая сбалансирована по многим питательным веществам, имеет неплохое содержания белка и играет значительную роль в формировании кормового рациона животных.