Азарёнок: «Это квинтэссенция современного Запада. Сначала вы им верите и отдаёте страну, а потом мучаетесь на ледяных ветрах»

Новости Беларуси. Величайший позор за 30 лет – так аналитики и эксперты оценивают поведение США и НАТО в связи с ситуацией в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Чехии усомнился в эффективности военного блока. Дональд Трамп назвал действия США самым большим унижением в истории Штатов. И здесь, несомненно, напрашиваются параллели, ведь наша страна тоже когда-то уходила из Афганистана. Григорий Азаренок продолжит тему в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот так уходили из Афгана советские солдаты. С гордо развернутыми знаменами, в парадной форме. Их клеймила вся мировая пропаганда. Их поливали грязью перестроечные журналы и газетенки. Но они вышли гордо. Как армия-победитель. И что же мы видим теперь? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Вот она, демократия. Вот они, западные ценности. Американцы пришли в Афганистан 20 лет назад. Установили свой режим. А когда поняли, что вояки они никудышные, а откупаться от талибов больше не получится – сбежали. Сбежали, бросив тех, кто им поверил. Банально кинули. Собак вместо людей в салоны посадили. Это квинтэссенция современного Запада. Сначала вы им верите и отдаете страну, а потом мучаетесь на ледяных ветрах, и они смеются над вами. Григорий Азаренок:

И у меня вопрос к нашим правозащитникам, либералам, публицистам и прочим змагарам. Где вы? Где слезы возмущения? Алексиевич, ну квакни ты хоть один раз бесплатно. Ты же лауреат, ты же право моральное имеешь. Ты же так смаковала неудачи советских солдат. Поносила и проклинала их. Но вы все засунули свои болтливые лживые языки подальше. Потому что не смеете даже брови поднять на ваших хозяев. Рабы, слуги и холуи. Но нужно вновь вспомнить выход 40-й армии из Афганистана. На этот счет есть поразительные воспоминания.

Александр Проханов, писатель:

Армия, которая уходила воевать как армия великой империи, великой страны. Армия, которую напутствовало политическое руководство, лидеры партийные. Вслед которой раздавались славословия, пение, гимны. Эту армию не встретил президент. Как и армии навстречу и в Кушке, и в Термезе не вышел президент Горбачев. Не отдал должное солдатам, которые проливали кровь во имя отечества. Я думаю, что когда-нибудь, а может быть, это только в моих мечтах, но когда-нибудь состоится афганский парад на Красной площади. Григорий Азаренок:

Тогда армию предали. Советский народ искусственно ввели в состояние скотского предательства. Как и сейчас, звучали визги «зачем нам армия», «да с кем нам воевать», «кому мы нужны». Горбачев, облизываемый сладостными речами льстивых западников, вырос до невероятных размеров голубя мира. А западная группировка войск покидала Европу с торопливой безалаберностью малолетних хулиганов, застуканных в чужом саду. Войско победителей, которое спасло и освободило мир, оплевывали. Знамена топтали. Технику распиливали. Офицеров поносили, глумились над ними, они стрелялись, увольнялись, становились охранниками в банках или бандитами. А в это время лукавые льстецы потешались над нашей тупостью. Пообещали Иуде из Ставрополья нерасширение НАТО. И тут же об этом забыли. С лохами не считаются. С тех пор НАТО выросло в два раза, а западное фосфорное миролюбие ощутили на себе Югославия, Ирак, Ливия и Сирия.