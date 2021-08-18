Верховный суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Новости Беларуси. «Отряды гражданской самообороны Беларуси» признаны террористической организацией. Такое решение вынес Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формирование было создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Дениса Хофмана. Радикалы объединялись для участия в мероприятиях по захвату власти. Но самой чудовищной целью были теракты. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.

С апреля в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта. По данным Генпрокуратуры, не только обсуждали, но и приступили к выполнению заказов.

Сергей Абрамович, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам:

С сегодняшнего дня деятельность данной организации на территории нашей страны запрещена. Решение суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации влекут привлечение к уголовной ответственности.