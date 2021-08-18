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Госпогранкомитет ответил на обвинения Литвы в нарушении госграницы

18 августа 2021 16:49
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет прокомментировал видео, на котором Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Эти кадры появились в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения госграницы нашими сотрудниками.

Госпогранкомитет ответил на обвинения Литвы в нарушении госграницы-1

Василий Семенчуков, офицер управления Лидского пограничного отряда:
17 августа в районе 14 часов нами предотвращена попытка насильственного перемещения на территорию Республики Беларусь группы беженцев, более 30 человек, предположительно граждане Ирака. Было принято решение о прикрытии государственной границы на данном направлении с целью недопущения прорыва на нашу территорию. С нашей стороны нарушения государственной границы не было и не могло быть. После выполнения наших действий сотрудники охраны государственной границы Литовской Республики прекратили применение физической силы в отношении беженцев и увезли их в тыл на территорию Литовской Республики.

Госпогранкомитет ответил на обвинения Литвы в нарушении госграницы-4

Напомним, 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.

# Беларусь-Литва # общество # Василий Семенчуков # Фотофакт

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