Госпогранкомитет ответил на обвинения Литвы в нарушении госграницы

Новости Беларуси. Госпогранкомитет прокомментировал видео, на котором Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Эти кадры появились в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения госграницы нашими сотрудниками.

Василий Семенчуков, офицер управления Лидского пограничного отряда:

17 августа в районе 14 часов нами предотвращена попытка насильственного перемещения на территорию Республики Беларусь группы беженцев, более 30 человек, предположительно граждане Ирака. Было принято решение о прикрытии государственной границы на данном направлении с целью недопущения прорыва на нашу территорию. С нашей стороны нарушения государственной границы не было и не могло быть. После выполнения наших действий сотрудники охраны государственной границы Литовской Республики прекратили применение физической силы в отношении беженцев и увезли их в тыл на территорию Литовской Республики.