Пустовой: в 2020-м в белых носочках на лавочках. А сейчас в Киеве обсуждают, как будут вторгаться в Беларусь военным путем

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу СМИ в эпоху информационных войн. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, редактор телерадиокомпании «Могилев» Виталина Петрусевич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу СМИ в эпоху информационных войн. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, редактор телерадиокомпании «Могилев» Виталина Петрусевич.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Разувались, в белых носочках становились.
Григорий Азаренок, СТВ:
Души свои раздевали. Они мерзкие, грязные, дряблые, подлые душонки. Они раздевали и сейчас демонстрируют сейчас эти вонючие, болотные телеса. Это духовный стриптиз называется.
Евгений Пустовой:
В белых носочках на лавочки. Вот какой белорусский мирный протест. А теперь давайте вот эти все фейки и интернеты закроем и посмотрим на реальность. Они собрались на территории Украины, в Киеве и обсуждали, как будут военным путем вторгаться в Беларусь. Те, которые обещали мирных перемен, сейчас голосуют, кричат и говорят о том, что надо на Беларусь идти с войной, на свою Родину.
Григорий Азаренок:
Пойдут они на три буквы. В том числе эти три буквы будут КГБ. Потому что они пойдут на них работать. Всех сдадут, на всех настучат. И может быть, выторгуют себе не расстрел в затылок, а может быть пожизненное заключение. Потому что они мерзкие, грязные предатели.
Читайте также:
Горящие глаза и сердце. Петрусевич рассказала, какой должен быть белорусский государственный журналист
Пустовой: многие не изжили любовь к Западу. А наш Президент свободен от заигрываний с Западом
Андрей Лазуткин объяснил, зачем создают спецотряды во внутренних войсках Беларуси