Пустовой: в 2020-м в белых носочках на лавочках. А сейчас в Киеве обсуждают, как будут вторгаться в Беларусь военным путем

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Разувались, в белых носочках становились.

Григорий Азаренок, СТВ:

Души свои раздевали. Они мерзкие, грязные, дряблые, подлые душонки. Они раздевали и сейчас демонстрируют сейчас эти вонючие, болотные телеса. Это духовный стриптиз называется.

Евгений Пустовой:

В белых носочках на лавочки. Вот какой белорусский мирный протест. А теперь давайте вот эти все фейки и интернеты закроем и посмотрим на реальность. Они собрались на территории Украины, в Киеве и обсуждали, как будут военным путем вторгаться в Беларусь. Те, которые обещали мирных перемен, сейчас голосуют, кричат и говорят о том, что надо на Беларусь идти с войной, на свою Родину.

Григорий Азаренок:

Пойдут они на три буквы. В том числе эти три буквы будут КГБ. Потому что они пойдут на них работать. Всех сдадут, на всех настучат. И может быть, выторгуют себе не расстрел в затылок, а может быть пожизненное заключение. Потому что они мерзкие, грязные предатели.

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