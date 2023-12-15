Горящие глаза и сердце. Петрусевич рассказала, какой должен быть белорусский государственный журналист

Григорий Азаренок, СТВ: Вот вам кажется, какими качествами – душевными, функциональными, если угодно, должен обладать молодой журналист? И что бы вы хотели в себе развивать, чтобы больше принести пользу Родине? Или, может, вы не пользу Родине хотите принести, а просто прославиться, хайпануть, раскрутиться в соцсетях, еще чего-то?

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»:

Соцсети я не так активно веду, как другие журналисты. Я бы не хотела сейчас этот вопрос поднимать. Насчет того, какой может быть, хотя что там говорить, должен быть журналист в сегодняшней государственной белорусской журналистике, это, во-первых, конечно, горящие глаза. Утром ты просыпаешься, понимаешь, что у тебя впереди много дел, но ты идешь их и делаешь с горящим сердцем, глазами. И вообще, не покладая рук, ты развиваешься, ты работаешь, чего бы тебе это ни стоило.

Если ты выбрал государственную журналистику, будь добр быть честным со своим зрителем, с читателем, с твоим подписчиком и так далее. И никогда, даже на секунду, не думать о том, что о тебе подумают, если ты скажешь правду. Если ты скажешь что-то о любви к Родине, о твоей приверженности к власти и все в этом духе. Если ты начинаешь в чем-то сомневаться, то тебе здесь делать нечего.

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