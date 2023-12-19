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Два новых детсада строятся в Боровлянах

19 декабря 2023 18:47
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Два новых детских сада строятся в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из них планируют сдать в эксплуатацию буквально в течение полутора недель.

Два новых детсада строятся в Боровлянах-1

Двухэтажное здание – нетипичное. С уникальными архитектурными и планировочными решениями. Согласно проекту, все выполнено в скандинавском стиле. Рассчитан сад на 180 мест. Предусмотрены уютные групповые помещения, спальни, музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, а также медицинский блок. Построили дошкольное учреждение недалеко от новой жилой застройки.

Два новых детсада строятся в Боровлянах-4

Мария Тихонович, и.о. директора УКС Минского района:
Эта застройка предусматривает четыре жилых дома для медработников, а также пять жилых домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая многодетные семьи. Действительно, этот детский сад необходим, потому что сюда приезжают из ближайших населенных пунктов. Это поселки Лесной и Лесковка. Там тоже ведется масштабное строительство, в том числе и для многодетных семей.

Два новых детсада строятся в Боровлянах-7

Сейчас в Боровлянах уже функционируют два детских сада. Один из них на 230 мест открыли всего три года назад. А новый объект станет отличным подарком для малышей и родителей к Новому году.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области

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