Два новых детсада строятся в Боровлянах

Два новых детских сада строятся в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из них планируют сдать в эксплуатацию буквально в течение полутора недель.

Двухэтажное здание – нетипичное. С уникальными архитектурными и планировочными решениями. Согласно проекту, все выполнено в скандинавском стиле. Рассчитан сад на 180 мест. Предусмотрены уютные групповые помещения, спальни, музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, а также медицинский блок. Построили дошкольное учреждение недалеко от новой жилой застройки.

Мария Тихонович, и.о. директора УКС Минского района:

Эта застройка предусматривает четыре жилых дома для медработников, а также пять жилых домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая многодетные семьи. Действительно, этот детский сад необходим, потому что сюда приезжают из ближайших населенных пунктов. Это поселки Лесной и Лесковка. Там тоже ведется масштабное строительство, в том числе и для многодетных семей.