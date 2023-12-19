В Минске около 400 млн рублей выделят на строительство объектов здравоохранения, образования и метро

В 2024 году из бюджета Минска выделят около миллиарда 400 миллионов рублей на финансирование строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это объекты здравоохранения, образования и метро.

Так, сейчас возводят поликлиники в микрорайонах «Минск Мир» и Восточный и еще одну детскую в Лошице. Основную часть средств инвестпрограммы направят на финансирование социальных объектов, а также транспортной инфраструктуры. Кроме того, важный проект для города – перевод Минска на подземные источники. Особое внимание строительству жилья. До конца года в столице введут порядка 760 тысяч квадратов, в приоритете – многодетные. Более 1100 таких семей направлены на строительство жилья, которое будет вводиться в 2024 году.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

У нас уже фактически сохраняется динамика по направлению многодетных семей. В течение года сданы постановки на учет нуждающихся. Большой выбор площадок, то есть многодетные семьи могут выбирать и район застройки, который больше подходит для проживания.

Нуждающимся в улучшении жилищных условий также предлагают строительство жилья в городе-спутнике Смолевичи. Инвестиционная программа на 2024 год сформирована и планируется к утверждению на съезде Мингорсовета 22 декабря.