Гуманитарную помощь детям Донбасса собирают в Дзержинске

Каждый житель Минской области может помочь детям Донбасса. Благотворительную акцию проводит общественная организация «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней уже присоединились первички из Дзержинска.

Здесь для ребят собирают гуманитарную помощь. Приобрести можно продукты, непродовольственные товары и безрецептурные медицинские препараты. Марафон добра стартовал еще 15 декабря и нашел мгновенный отклик у жителей города. Это возможность привнести хоть немного радости в жизни детей, которые своими глазами видели военные действия. Первую партию уже передали ребятам.

Ирина Дубинская, волонтер:

В помощь мы передали канцелярские товары, раскраски, альбомы, чтобы дети могли как-то развиваться, веселиться. Ну и так же мясную продукцию – тушенку.