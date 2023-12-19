Гуманитарную помощь детям Донбасса собирают в Дзержинске

Каждый житель Минской области может помочь детям Донбасса. Благотворительную акцию проводит общественная организация «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней уже присоединились первички из Дзержинска.
Каждый житель Минской области может помочь детям Донбасса. Благотворительную акцию проводит общественная организация «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней уже присоединились первички из Дзержинска.
Здесь для ребят собирают гуманитарную помощь. Приобрести можно продукты, непродовольственные товары и безрецептурные медицинские препараты. Марафон добра стартовал еще 15 декабря и нашел мгновенный отклик у жителей города. Это возможность привнести хоть немного радости в жизни детей, которые своими глазами видели военные действия. Первую партию уже передали ребятам.
Ирина Дубинская, волонтер:
В помощь мы передали канцелярские товары, раскраски, альбомы, чтобы дети могли как-то развиваться, веселиться. Ну и так же мясную продукцию – тушенку.
Раиса Смеян, председатель Дзержинской районной организации РОО «Белая Русь»:
В дальнейшем это все пригодится детям, ребятам. Как правило, члены первичных организаций – это женщины, у которых у самих есть дети, внуки. И все они понимают, что дети не должны сегодня страдать. Всем, чем мы можем сегодня помочь, конечно, в душе мы понимаем, мы вместе с этими детьми, мы всячески готовы оказать любую помощь!
Оказать посильную помощь может любой желающий. Продлится акция до 15 января.