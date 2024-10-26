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Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»

26 октября 2024 17:21
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«Дай лесу новае жыцце» – уже более 30 тысяч белорусов присоединись к республиканскому проекту. Сегодня инициативу поддержали руководство и сотрудники Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями СМИ они трудились в Вилейском районе. Важную миссию – позаботиться о природе для будущих поколений – взяла и команда СТВ.

Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»-2

Место посадки молодых деревьев выбирала сама природа. Июльский ураган не обошел этот участок, повредив порядка 30 гектаров лесного массива. На очищенных от бурелома территориях предстоит высадить новый лес. Пройдет ни один десяток лет, когда деревья станут большими. Сегодня общими усилиями представителям информационной сферы удалось высадить 15 тысяч саженцев сосен и елей. Зелеными красками заиграл участок в несколько гектаров.

Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»-4

Александр Третьяков, заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень приятно с родным коллективом принять участие в этой замечательной акции, которую открыл Президент. Посадить эти деревья, которые через 80 лет станут, как нам обещали, замечательными, красивыми сосенками, елями. Все, кто здесь принимает участие, с энтузиазмом это восприняли. Получили заряд бодрости, здоровья на свежем воздухе.

Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»-6

Ирина Усова, директор программной дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:
Я сегодня здесь, потому что это моя страна, моя земля, моя родина, мои люди. Я это делаю и для себя, и для будущего.

Акция «Дай лесу новае жыцце» продлится почти до середины ноября. Присоединиться к проекту могут все желающие.

# Государственная политика # Проекты # Ирина Усова

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