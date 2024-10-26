Найти применение заброшенным угодьям! Как в Беларуси возвращают земли в хозяйственный оборот?

Беларусь – страна лесов и полей. И это не только наше природное богатство и гордость страны, но еще и ценный ресурс, который формирует важные отрасли отечественной экономики. Поэтому каждый участок земли должен быть под контролем и приносить пользу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент делает серьезный акцент на возвращении заброшенных угодий в сельскохозяйственный и лесохозяйственный оборот. И настаивает на активизации этой работы. В Рогачевском районе обсудили возможности изучения территории страны для наведения порядка. Инвентаризация полей и подготовка территорий, которые смогут дать новые всходы. Репортаж Анны Корольчук.

Александр Лукашенко поручил провести инвентаризацию территории страны и найти применение заброшенным участкам.

Владимир Товпец, начальник отдела контроля земельных ресурсов Комитета государственного контроля Беларуси:

Планы были составлены в 2023 году, но контрольные мероприятия показали, что они не всегда объективны. С этой целью глава государства поручил эти планы пересмотреть и поставить необходимые задачи по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот или лесохозяйственный оборот. А также определить направление использования тех земель, которые мы не планируем вовлекать в хозяйственный оборот. Для этих целей сейчас комиссия выезжает по регионам. Стоит задача переработать эти планы, чтобы каждый план соответствовал действительности и мог быть реализован.

Возможности использования заброшенных сельхозземель Гомельской области сегодня обсудили на республиканском совещании в Рогачевском районе с участием руководства министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас заросшие участки в регионе занимают площадь более 100 тысяч гектаров.

Около 13 % заброшенных земель приведут в порядок в течение года, передадут хозяйствам или в лесной фонд. К работам по их очистке от кустарников привлекут предприятия, в том числе во время проведения акций по благоустройству. По остальным участкам будут искать решения с учетом экономической эффективности.