Григорий Азаренок, СТВ:

Везде – от Крыма до Осетии – Батьку уважают, ценят, любят. Так как мы, белорусы, должны бы посмотреть примеры и также Батьку ценить и уважать. Потому что во всем мире это громадный авторитет. Причем авторитет не просто, вот там, знаете ли, в Беларуси где-то есть: Батька, молодец и так далее. А он как один из символов, один из лидеров этого многополярного мира и мировой борьбы за справедливость.

Алексей Дзермант, политолог:

Абсолютно так. Потому что именно эта политика Беларуси, именно образ Беларуси через нашего Президента воспринимается крайне благоприятно. С таким нескрываемым добром, с благожелательностью, с стремлением вот что-то сделать вместе. И это, конечно, его заслуга, потому что легко растратить вот этот советский опыт, советское наследие, и все, и похоронить это, и потом тебя будут воспринимать как какую-то шестерку, промокашку на побегушках у Запада, а здесь достоинство, реальные достижения, и они там не просто вот что мы какое-то делаем пиар, они же и в Осетии ,и в Крыму, и вообще в России, в других странах знают, что мы делом доказываем свою приверженность этим ценностям, этому союзу, этим отношениям. Стремимся помочь, даже когда ситуация сложная. Поэтому здесь действительно в Беларуси очень серьезный задел по отношению с самыми разными регионами России и общими нашими союзниками.

Читайте также:

Помнят ли латыши о Дне памяти и скорби? Рассказала экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии.

Авдонин: задача суверенных государств при зависимости от МВФ – действовать свободно

Петровский: власти ЕС считают себя людьми высшего сорта, всех остальных не людьми, унтерменшами.