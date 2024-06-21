Авдонин: результат холодной войны – это продолжение агрессии, которую Запад начал 22 июня 1941-го

Григорий Азаренок, СТВ: Алексей, расскажите, пожалуйста, ведь эта война, которая сегодня во всех проявляется отношениях – это экономическая война, это уже горячая фаза этой войны в Украине, это политическая, идеологическая, но на территории смыслов, на территории памяти она разгорелась давно, не сегодня. Для нас правильно расставлять акценты о 22 июня, о 3 июля, о 9 мая – это жизненно важно.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы, обсуждая тему 22 июня, 9 мая, 17 сентября в том числе, должны прекрасно понимать, что Великая Отечественная война 9 мая не закончилась. Она продолжилась, имела различные формы. И результат холодной войны, которую мы с вами все вместе пережили, в виде тех лишений, того экономического разорения, которое было на постсоветском пространстве, – это продолжение как раз той агрессии, которую Запад начал 22 июня 1941 года. Сейчас, по прошествии уже 30 лет с момента окончания холодной войны или вида изменений ее, мы прекрасно понимаем, что вступили в очередную жестокую схватку с коллективным Западом, который в 90-й годы уверовал, что он победил окончательно. Вспомните эти утопические теории о конце истории, о том, что больше не будет войн. Все это писалось исключительно в интересах западных корпораций, что против них больше никто не восстанет. Так вот, мы должны однозначно определить, что мы не то что восстали, мы защищаем своих героев, свою память, которая начала строиться 22 июня 1941 года.

Читайте также:

Помнят ли латыши о Дне памяти и скорби? Рассказала экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии.

Авдонин: задача суверенных государств при зависимости от МВФ – действовать свободно

Петровский: власти ЕС считают себя людьми высшего сорта, всех остальных не людьми, унтерменшами.