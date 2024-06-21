Дзермант о саммите в Швейцарии по Украине: Западу не удалось привлечь на свою сторону страны Юга и Востока

Алексей Дзермант, политолог:

Формат предсказуемый. С одной стороны, действительно получилось собрать определенное количество стран, причем не только западных. Под вот эту повестку, навязываемую даже не Украиной, а Соединенными Штатами для того, чтобы осудить Россию, показать поддержку бандеровскому режиму и так далее. Да, страны определенные приехали, но такой единодушной и однозначной поддержки – этого не получилось, потому что мы видим даже заявление представителя Турции, министра иностранных дел, который призвал к тому, чтобы без России невозможно не о чем договариваться. Мы видели, как потом отзывают подписи или там технически выясняется, что далеко не все подписались под этой декларацией. То есть никакого единодушия не наблюдается. Да, ядро в виде западного блока продолжает показывать, демонстрировать дисциплинированность определенную. Да, они являются заводаторами. В чем знаковость и переломность ситуации? Западному блоку не удалось привлечь на свою сторону страны Юга и Востока: то есть единицы, а из этих единиц фактически никто полностью не подписался под требования Украины и коллективного Запада. Это значит, что симпатии глобального Юга и Востока уже уходят от них. Да, они еще держат себя, свой блок, но уже не могут распространять это влияние за границей этого блока. Это важно. Саммит это подтвердил. Они не могут диктовать повестку странам Юга и Востока.

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