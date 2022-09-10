«Авторитеты российские боялись сюда приезжать». Каким был Минск в девяностые?

Новости Беларуси. Поговорим о 1990-х. Тяжелое время, постперестроичный период. Независимая Беларусь выходит на свой суверенный путь. Минск в начале девятого десятилетия XX века был полон потрясений. Тогда появились в обиходе талоны, а слово «купить» сменило «достать». Вспоминаются и «зайчики», которые с таким трудом оседали в карманах.

Невзирая на трудности, эта эпоха сейчас ассоциируется с определенным стартом. Не без понимания о четком плане действий. Что же касается столицы, то тогда Минск начал приобретать черты современного столичного города. Было завершено строительство многих объектов и строились планы архитектурной реновации. Кстати, в 1990-х появился и Остров слез. Это тоже один из знаковых объектов нашей столицы. Памятник «Сынам Отечества, которые погибли за его пределами» выполнен в виде православного храма и открыли его 3 августа 1996-го. Лихие 1990-е – эпохальный взгляд в минское прошлое от Константина Герцева. «Простоишь вот так в углу и ни с кем не познакомишься». Дискотеки в кинотеатрах и гостиницах – какой была ночная столица?

Константин Герцев, корреспондент:

Франклины, цепка в палец и костюм «Абибас» – образ ровного пацана с района. А еще малиновые пиджаки, кожаные борсетки и труба на кармане – то, что всегда будет ассоциироваться с лихими 1990-ми.

Минск впадает в беспросветную дискотеку. Вереницей открываются новомодные бары и клубы, один из таких и в кинотеатре «Октябрь», до сих пор мотивы «Руки вверх», «Комбинации» и Modern Talking не сходят с ночных плейлистов.

Наталья Надольская, телеведущая:

Клубы были на базе каких-то кинотеатров. Вот кинотеатр «Москва», кинотеатр «Октябрь». Вот там в фойе работал диджей.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Билеты продавались со столиком, дискотека, и без столика. Я всегда без столика – денег нет. Мы стояли в углу и ждали медленный танец. И было ужасно. Иногда за всю дискотеку ни одного медленного танца. Простоишь вот так в углу и ни с кем не познакомишься. Потом уже была для нас самая крутая дискотека – «Шайба». Это была гостиница «Беларусь». Дискотека «Шайба» – это был пик для нас тогда, молодых. «Нужно было заплатить, чтобы туда зайти». Почему если ты одет с «Динамо» – это было круто?

Падение империи благосостояния минчанам не принесло, но желание быть на стиле выше финансовых возможностей и ассортимента магазинов. На помощь пришла рыночная торговля и ее минский апогей – стадион «Динамо». Джинсы «мальвины» и «варенки», юбки «ламбады» и шапки «петушки», чтобы заполучить желанную обновку, копили месяцами.

Наталья Надольская:

Мне повезло. Мы жили как раз в студенческом общежитии рядом со стадионом «Динамо». И это был тогда, на то время, самый крутой торговый центр под открытым небом. Потому что туда был даже платный вход. Нужно было заплатить, чтобы туда зайти. Там стояли палатки с продавцами. И в палатках были джинсы, какие-то костюмы, какие-то платья. Но считалось, если ты был одет с «Динамо», это было круто.

Олег Гайдукевич:

Я мечтал о пилоте. Это кожаная куртка. Кожа была вываренная такая, с воротником из бараньей шерсти. Стоила сумасшедших по тем временам денег – 100 долларов. Я мечтал, чтобы родители купили этот пилот на стадионе «Динамо». Потому что это был пик моды – стадион «Динамо». Там была самая модная одежда. Ждановичи далеко были, машины не было у меня. И на «Динамо» я мог на автобусе добраться с родителями. И я помню, мы с друзьями купили три одинаковых пилота, одного цвета, черные джинсы, черная кофта и лысая голова. Мы были самыми красивыми парнями на дискотеке. Торговали учителя, врачи и инженеры. А «крышевали» их настоящие ОПГ

– Меряй, я сказал!

Константин Герцев, корреспондент:

Для сегодняшней минской молодежи примерочная на свежем воздухе – что-то оскорбительное. А в 1990-е – привычное дело. Каждый рынок страны превращается в отдельное государство со своими законами и ритмом жизни. Картонка – и вперед, навстречу модному приговору.

Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. В 1990-е торговцами стали тысячи белорусов. В челноки подались обнищавшие и сокращенные учителя, врачи и инженеры. Лучшего места для быстрого заработка было не найти – такой расклад не остался без внимания. На всех рынках торгашей трясли представители разных ОПГ. И общение с «быками», как называли тогда бандитов, было страшным испытанием на прочность. В ходу были пытки, унижения и убийства. Минск тонул в крови, а власть была бессильна. «Силовым структурам дан был карт-бланш». Когда Президент решил покончить с бандитизмом?

Олег Гайдукевич:

Я прекрасно помню, когда Президент после того, как был убит один из помощников Президента Миколуцкий – это стало последней каплей, наверное, для Президента. Когда он, действительно, поставил заслон преступности, когда силовым структурам дан был карт-бланш, чтобы в стране был наведен с преступностью порядок. И я помню, что за несколько лет, я уже работал, мы с этим разобрались. Но это была воля Президента. Мы с этим разобрались. «Это Минск, здесь власть, здесь беззакония не будет». На олимпийке Брест-Москва бандитов пускали в расход