«Если что-то хочешь поменять внутри, начни с причёски». Почему парикмахер должен быть и психологом? Рассказала специалист
Новости Беларуси. Рассказываем о минчанах, которые в 2022 году стали победителями конкурса «Минский мастер». Финалистов традиционно награждают в канун Дня города. Повара, парикмахеры, швеи, водители, почтальоны, соцработники, озеленители и другие рабочие специальности. 27 номинаций-профессиональных сфер, из сотни столичных претендентов выбрали лучшего из лучших. Эти люди с любовью трудятся на благо Минска и минчан.
Небольшое уютное помещение, кресло, зеркало, шум фена и запах средств для укладки. Именно здесь работает Светлана Карачун – парикмахер с 8-летним стажем, а ныне победитель конкурса «Минский мастер-2022». Женщина признается: изначально о такой работе даже не думала. Среди самых искренних детских желаний – получить водительские права и поступить в университет. Мечты сбылись: права в сумке, диплом БГУ на видном месте.
Светлана Карачун, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2022»:
Работала председателем профкома в энергоколледже 7 лет. На седьмом году деятельности в административной работе с учащимися я поняла, что хочу делать что-то значимое для людей и меня. Каждый человек хочет быть красивым. Он должен выйти из парикмахерской и больше о прическе не думать.
Начинать с нуля было страшно. Казалось, что ничего не получится, но все приходит с опытом. Сейчас мастер запросто управляется с ножницами и красками — и вот дама меняется на глазах. Отличным подспорьем для работы стало образование психолога.
Светлана Карачун:
В момент, когда человек приходит раздраженный, не хочет ни с кем разговаривать, именно психолог там помогает. Он перешагивает данный барьер, не обращая внимание на какие-то преграды, которые выстраивает человек, замкнувшись в себе. Если что-то хочешь поменять внутри, начни с прически.
За восемь лет в роли парикмахера Светлана Карачун научилась не только стричь и укладывать волосы десятками разных способов, но и совмещать работу с воспитанием четверых детей! График кажется тяжелым, но усталость теряется где-то по дороге с работы домой, где ждет семья.
Дарья Седун, корреспондент:
С мужем Светлана познакомилась здесь же, в парикмахерской! Моделями часто становятся собственные дети, дочка в свои 13 лет мечтает пойти по стопам мамы и каждый день ищет новые необычные прически.
Светлана Карачун:
Моя семья всегда со мной. В любых моих начинаниях, конкурсах, тренировках, в каких-то моих рабочих моментах моя семья идет со мной.
Работа, с одной стороны, творческая, с другой, – требующая безусловного мастерства. Здесь нет предела. Именно поэтому конкурсы Светлана любит и старается посещать как можно чаще. Говорит, что так получается держать себя в форме.
Светлана Карачун:
В момент, когда готовишься к этим высоким конкурсам, новому многому учишься. Для меня это очень важно. Само участие. Мне не имеет значения, какое будет место, мне важен процесс.
В планах на будущее – учиться, учиться и еще раз учиться! А начинающим мастерам Светлана Карачун рекомендует запастись терпением и приготовиться много работать. Ведь только с таким подходом можно оправдать ожидания каждого клиента, а результатом порадовать себя.
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