«Если что-то хочешь поменять внутри, начни с причёски». Почему парикмахер должен быть и психологом? Рассказала специалист

Новости Беларуси. Рассказываем о минчанах, которые в 2022 году стали победителями конкурса «Минский мастер». Финалистов традиционно награждают в канун Дня города. Повара, парикмахеры, швеи, водители, почтальоны, соцработники, озеленители и другие рабочие специальности. 27 номинаций-профессиональных сфер, из сотни столичных претендентов выбрали лучшего из лучших. Эти люди с любовью трудятся на благо Минска и минчан.

Небольшое уютное помещение, кресло, зеркало, шум фена и запах средств для укладки. Именно здесь работает Светлана Карачун – парикмахер с 8-летним стажем, а ныне победитель конкурса «Минский мастер-2022». Женщина признается: изначально о такой работе даже не думала. Среди самых искренних детских желаний – получить водительские права и поступить в университет. Мечты сбылись: права в сумке, диплом БГУ на видном месте.

Светлана Карачун, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2022»:

Работала председателем профкома в энергоколледже 7 лет. На седьмом году деятельности в административной работе с учащимися я поняла, что хочу делать что-то значимое для людей и меня. Каждый человек хочет быть красивым. Он должен выйти из парикмахерской и больше о прическе не думать. Начинать с нуля было страшно. Казалось, что ничего не получится, но все приходит с опытом. Сейчас мастер запросто управляется с ножницами и красками — и вот дама меняется на глазах. Отличным подспорьем для работы стало образование психолога.

Светлана Карачун:

В момент, когда человек приходит раздраженный, не хочет ни с кем разговаривать, именно психолог там помогает. Он перешагивает данный барьер, не обращая внимание на какие-то преграды, которые выстраивает человек, замкнувшись в себе. Если что-то хочешь поменять внутри, начни с прически. За восемь лет в роли парикмахера Светлана Карачун научилась не только стричь и укладывать волосы десятками разных способов, но и совмещать работу с воспитанием четверых детей! График кажется тяжелым, но усталость теряется где-то по дороге с работы домой, где ждет семья.