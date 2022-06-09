Конкурс на место выше, чем в вузах. Набор в военно-патриотические лагеря увеличили почти вдвое
Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон.
Для воспитания настоящего патриота с сентября 2021 года в Минске на базе войсковой части МВД начал работу военно-патриотический лагерь «Рысь». Здесь уже завершили первый цикл обучения. И первый опыт показал – спрос есть. Сейчас набор увеличили почти вдвое. Конкурсу на место может позавидовать любой востребованный вуз. Подобную практику переняли и регионы.
Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Хотелось бы сразу высказать благодарность нашим силовым органам, силовым структурам. Это и Министерство обороны, и МВД, и МЧС, которые активно подключились к военно-патриотической работе с молодежью. И действительно, по всей республике распространено это. Не в стороне и Витебская область. В крупных городах у нас – и в Витебске, и в Орше, и в Полоцке – при военных частях такие клубы созданы. Они пользуются большой популярностью.
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Буквально с понедельника у нас открывается очередная смена военно-патриотического лагеря «Доблесть». Будет проходить все лето этот лагерь – девятидневный круглосуточный. Мы увеличили количество мест с 25 до 35. И поверьте мне, мест этих не хватает.
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