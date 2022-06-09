Конкурс на место выше, чем в вузах. Набор в военно-патриотические лагеря увеличили почти вдвое

Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон.

Для воспитания настоящего патриота с сентября 2021 года в Минске на базе войсковой части МВД начал работу военно-патриотический лагерь «Рысь». Здесь уже завершили первый цикл обучения. И первый опыт показал – спрос есть. Сейчас набор увеличили почти вдвое. Конкурсу на место может позавидовать любой востребованный вуз. Подобную практику переняли и регионы.