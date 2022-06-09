Министр информации: нужно через региональную прессу наладить канал по получению проблемных вопросов

Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон.

На площадке БелАЗа в Жодино, где работала одна из секций, говорили о коммуникации с населением через СМИ. Нацеленность на создание медиахолдингов как эффективной информационной платформы для коммуникации с жителями регионов. Потенциал медиа в повышении качества работы с населением на местном уровне обсудили в Жодино. Подробнее здесь.