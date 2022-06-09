Министр информации: нужно через региональную прессу наладить канал по получению проблемных вопросов
Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон.
На площадке БелАЗа в Жодино, где работала одна из секций, говорили о коммуникации с населением через СМИ. Нацеленность на создание медиахолдингов как эффективной информационной платформы для коммуникации с жителями регионов.
Потенциал медиа в повышении качества работы с населением на местном уровне обсудили в Жодино. Подробнее здесь.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Наша секция № 1 посвящается взаимодействию местных органов власти с региональной прессой. Через канал коммуникации региональной прессы, особенно через новые медиа, которые есть у каждой районной газеты практически, наладить действенный канал по получению проблемных вопросов и тем. В основном, конечно, мелкотемье бытовых, коммунальных вопросов, социальных. Вопросов, которые касаются здравоохранения, образования. И оперативно находить выход из сложившейся ситуации.
Читайте также:
Автоматизированную платформу для обращений граждан создадут в Беларуси
Андрей Иванец: «Наша молодежь может найти себя абсолютно во всех сферах»
Конкурс на место выше, чем в вузах. Набор в военно-патриотические лагеря увеличили почти вдвое