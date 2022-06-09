Андрей Иванец: «Наша молодёжь может найти себя абсолютно во всех сферах»

Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон.

Говорили и о диалоге с молодежью. В столичной студенческой деревне сложилась целая система по поддержке инициатив и проектов на любой вкус: творческих, спортивных, интеллектуальных.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Министерство образования является госорганом, который осуществляет координацию всех молодежных общественных организаций. В этой связи у нас работает Белорусский комитет молодежных организаций, который фактически их координирует. Поэтому, конечно, при поддержке государства мы можем сегодня смело констатировать, что наша молодежь может найти себя абсолютно во всех сферах. Молодежные общественные организации являются проводниками государственной политики по отношению к нашей молодежи.

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