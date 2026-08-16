Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
О том, как развивается торговое обслуживание в Витебской области, поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Ириной Левкович.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Торговое обслуживание в сельской местности – одно из направлений, которые сенаторы держат на постоянном контроле. Как вы оцените ситуацию в Витебской области?
Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
В Витебской области сформирована развитая торговая инфраструктура, и на сегодня она насчитывает более 12 тысяч торговых объектов абсолютно различных форматов. Очень важную роль в этой инфраструктуре играет торговля в сельской местности.
Торговое обслуживание сельской местности именно в Витебской области имеет очень серьезную способность. В первую очередь потому, что у нас самое большое количество сельских населенных пунктов в стране. Их количество превышает 6 000. Более 40 % из них имеют численность населения менее 10 человек. При этом мы доезжаем абсолютно до каждого отдаленного хутора, даже если там проживает 1, 2, 3 человека.
Таких населенных пунктов у нас на самом деле немало. Когда мы говорим об обслуживании села, основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе. Поэтому в рамках сложившихся условий мы ищем альтернативу.
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Ирина Левкович:
И эта альтернатива была озвучена на недавнем совещании у главы государства в Вилейке – вхождение крупных торговых операторов. И их задача по какой-то социальной нагрузке в этой части. С 2018-го нет присутствия потребкооперации ни в одном сельском населенном пункте – и стационарные объекты, и обслуживание автомагазинами забрал крупный торговый оператор
В 2025 году в августе глава государства вновь вернулся к этой теме, был подписан указ №294. Согласно этому указу, еще пять районов добавилось в ту зону и сферу, которую у нас обслуживает остальные сетевики. Повторно зашел наш первый оператор, и присоединились еще две крупнейшие торговые компании Республики Беларусь.
Операторы зашли с современными автомагазинами – это автомагазина формата самообслуживания, там присутствует более 550 торговых наименований продовольственных товаров и непродовольственных первой необходимости. В установленном порядке с райисполкомами были согласованы торговые маршруты, включая даже самые отдаленные деревни. Когда мы провели сравнительный анализ, то товарооборот на один автомагазин увеличился примерно в полтора-три раза по сравнению с ранее присутствовавшим.
Анастасия Лавринчук:
Какие есть еще перспективы развития торгового обслуживания именно в сельской местности?
Ирина Левкович:
Я думаю, что мы продолжим практику вхождения торговых сетей и закроем полным обслуживанием в современном формате всю территорию области. Сейчас у нас идет внедрение нового формата работы – установка небольших современных торговых павильонов.
К сожалению, многие объекты торговли на селе еще остались с печным отоплением, кое-где нужно решать вопросы ремонта, и не всегда на это есть средства, поэтому ставим небольшие магазины площадью чуть выше 50 квадратных метров. Они очень быстро собираются, там тоже обеспечена высочайшая товарная насыщенность. Практика показала, учитывая, что эти павильоны есть, что это очень востребовано у населения.
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