О том, как развивается торговое обслуживание в Витебской области, поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Ириной Левкович. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Торговое обслуживание в сельской местности – одно из направлений, которые сенаторы держат на постоянном контроле. Как вы оцените ситуацию в Витебской области?

Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

В Витебской области сформирована развитая торговая инфраструктура, и на сегодня она насчитывает более 12 тысяч торговых объектов абсолютно различных форматов. Очень важную роль в этой инфраструктуре играет торговля в сельской местности. Торговое обслуживание сельской местности именно в Витебской области имеет очень серьезную способность. В первую очередь потому, что у нас самое большое количество сельских населенных пунктов в стране. Их количество превышает 6 000. Более 40 % из них имеют численность населения менее 10 человек. При этом мы доезжаем абсолютно до каждого отдаленного хутора, даже если там проживает 1, 2, 3 человека. Таких населенных пунктов у нас на самом деле немало. Когда мы говорим об обслуживании села, основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе. Поэтому в рамках сложившихся условий мы ищем альтернативу. О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким. Читайте здесь.

Ирина Левкович:

И эта альтернатива была озвучена на недавнем совещании у главы государства в Вилейке – вхождение крупных торговых операторов. И их задача по какой-то социальной нагрузке в этой части. С 2018-го нет присутствия потребкооперации ни в одном сельском населенном пункте – и стационарные объекты, и обслуживание автомагазинами забрал крупный торговый оператор В 2025 году в августе глава государства вновь вернулся к этой теме, был подписан указ №294. Согласно этому указу, еще пять районов добавилось в ту зону и сферу, которую у нас обслуживает остальные сетевики. Повторно зашел наш первый оператор, и присоединились еще две крупнейшие торговые компании Республики Беларусь. Операторы зашли с современными автомагазинами – это автомагазина формата самообслуживания, там присутствует более 550 торговых наименований продовольственных товаров и непродовольственных первой необходимости. В установленном порядке с райисполкомами были согласованы торговые маршруты, включая даже самые отдаленные деревни. Когда мы провели сравнительный анализ, то товарооборот на один автомагазин увеличился примерно в полтора-три раза по сравнению с ранее присутствовавшим.