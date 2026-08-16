Благотворительный забег для собак «Лохматый марафон» прошел в Минске

Скорость здесь была не главным фактором. Куда важнее – поддержка, командный дух и, конечно, позитивные эмоции. На финише каждого участника ждали заслуженные угощения, медали и бурные аплодисменты болельщиков.

На дистанцию вышли четвероногие участники разных пород – от крошечных шпицев до статных овчарок. Вместе со своими хозяевами они преодолевали километры ради общей победы и отличного настроения.

Александра Солодова, жительница Минска: Мы решили пойти, потому что мы занимаемся с Глашей спортом. Она достаточно быстро бегает. И я, в принципе, люблю бегать, поэтому мы решили, что это достаточно хорошее решение. Я думаю мы будем где-то среди первых.

Ангелина Курейчик, жительница Минска:

Мы вообще ходим все лето вместе, вдвоем. Мы решили присоединиться, потому что хотим помочь бездомным животным. И, в принципе, нам очень нравятся такие спортивные, активные мероприятия, поэтому мы всегда за, и классно, что в нашей стране такое есть.

Я думаю, что шанса первое место принести у нас никакого, потому что она у меня очень маленькая и на самом деле боится других собак. Я переживаю, как она здесь будет. Но, если что, мы с ней благополучно дойдем у меня на ручках до финиша.

«Лохматый марафон» стал семейным праздником с фотозонами, консультациями ветеринаров и развлечениями для всех гостей.