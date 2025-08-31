В Витебске дали старт международным учениям ОДКБ

Воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана – в одном строю. В Витебске дали старт учениям Организации Договора о коллективной безопасности. Маневры «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск» в рамках ОДКБ проводятся ежегодно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз площадками для отработки совместных действий станут белорусские полигоны. Военно-политическую обстановку в мире нельзя назвать спокойной, отметил начальник Генштаба – первый замминистра обороны нашей страны. Именно поэтому огромное внимание уделяется подготовке органов управления и штабов войск системы коллективной безопасности. Исходя из опыта последних военных конфликтов, планируется отработать целый комплекс вопросов по обеспечению общественной безопасности, созданию условий для противодействия внешней агрессии, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Учения носят открытый характер и даже были перенесены вглубь страны, чтобы у наших европейских соседей не было повода в очередной раз обвинить Беларусь, однако реакция не заставила себя ждать.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Чтобы снизить напряженность, показать открытость и толерантность нашего белорусского военного комплекса. Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях. Учения спланированные, проходят на полигонах в глубине страны или в ее восточной части. На мнимую провокацию нашей страны западные силы и средства на сегодня спланировали и проводят около 8 учений на территории Литвы, Латвии и Польши. Общее количество учений, например «Железный защитник» на территории Польши, задекларировано 34 тысячи.

При этом в учениях ОДКБ будут задействованы всего порядка двух тысяч военнослужащих и 450 единиц техники. Маневры начнутся уже завтра и продлятся до 6 сентября.