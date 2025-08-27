Ревизия жизни на селе. Как в Беларуси борются с нарушениями в деревенских магазинах?

В срок до 1 января в Беларуси должна быть создана эффективная система торгового обслуживания по всей стране, особенно на селе. Такое поручение дал Александр Лукашенко накануне во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент требует обеспечить равные возможности для жителей всех населенных пунктов страны, вплоть до самых малочисленных и удаленных.

Случай вопиющий! Куриные яйца с живой добавкой обнаружил на прилавке магазина житель агрогородка в Могилевском районе. – Девушка, скажите, пожалуйста, это что такое?! Опарыши в яйцах!

– Сейчас мы вам заменим.

Социальные сети стали народной книгой жалоб. Службы обязаны реагировать, опровергать или наказывать виновных. За просрочку в сельских магазинах известной сети МАРТ отправил в экономические суды 23 протокола. Сумма штрафов – более 10 тысяч рублей.

Маргарита Тамашевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Что касается сельской местности, то контрольно-аналитическими мероприятиями охвачено порядка 400 торговых объектов, направлено свыше 250 рекомендаций по устранению нарушений, а также выдано порядка 75 предписаний о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.

В то же время контролеры отмечают: нарушений в сельских магазинах за последние годы хоть и стало меньше, но исключения находят. Марина Чечетко, главный государственный инспектор Комитета государственного контроля Гродненской области:

В одном из магазинов Щучинского района установлено завышение цен на такие товары, как лук репчатый и томаты. Превышение максимальной предельной торговой надбавки составило 52 %.

Отправляемся в рейд с госконтролем. Агрогородок Коптевка. Магазин от местного хозяйства за 3 года работы полюбился местным жителям за широкий выбор свежего мяса. За ним всегда очереди. По перечню социально значимых товаров у инспектора тоже нет вопросов. Почти.

В конце лета соль быстро расходится. Магазин не успел отправить заявку. Пополнение овощного ассортимента тоже не помешает.

Елена Кервяк, заведующая магазином:

Привоз будет завтра. Все идет по графику завоза. Если что-то разобрали, то завтра привоз. Заявка дана. Зато по срокам годности продуктов претензий нет. Все свежее. Ведь товарооборот здесь высокий. Покупатели подтверждают.