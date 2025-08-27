Ревизия жизни на селе. Как в Беларуси борются с нарушениями в деревенских магазинах?
В срок до 1 января в Беларуси должна быть создана эффективная система торгового обслуживания по всей стране, особенно на селе. Такое поручение дал Александр Лукашенко накануне во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент требует обеспечить равные возможности для жителей всех населенных пунктов страны, вплоть до самых малочисленных и удаленных.
Случай вопиющий! Куриные яйца с живой добавкой обнаружил на прилавке магазина житель агрогородка в Могилевском районе.
– Девушка, скажите, пожалуйста, это что такое?! Опарыши в яйцах!
– Сейчас мы вам заменим.
Социальные сети стали народной книгой жалоб. Службы обязаны реагировать, опровергать или наказывать виновных. За просрочку в сельских магазинах известной сети МАРТ отправил в экономические суды 23 протокола. Сумма штрафов – более 10 тысяч рублей.
Маргарита Тамашевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Что касается сельской местности, то контрольно-аналитическими мероприятиями охвачено порядка 400 торговых объектов, направлено свыше 250 рекомендаций по устранению нарушений, а также выдано порядка 75 предписаний о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.
В то же время контролеры отмечают: нарушений в сельских магазинах за последние годы хоть и стало меньше, но исключения находят.
Марина Чечетко, главный государственный инспектор Комитета государственного контроля Гродненской области:
В одном из магазинов Щучинского района установлено завышение цен на такие товары, как лук репчатый и томаты. Превышение максимальной предельной торговой надбавки составило 52 %.
Отправляемся в рейд с госконтролем. Агрогородок Коптевка. Магазин от местного хозяйства за 3 года работы полюбился местным жителям за широкий выбор свежего мяса. За ним всегда очереди. По перечню социально значимых товаров у инспектора тоже нет вопросов. Почти.
В конце лета соль быстро расходится. Магазин не успел отправить заявку. Пополнение овощного ассортимента тоже не помешает.
Елена Кервяк, заведующая магазином:
Привоз будет завтра. Все идет по графику завоза. Если что-то разобрали, то завтра привоз. Заявка дана.
Зато по срокам годности продуктов претензий нет. Все свежее. Ведь товарооборот здесь высокий. Покупатели подтверждают.
Я всегда смотрю на даты. Поэтому все нормально вроде. Магазин неплохой.
Вердикт госконтроля – почти образцовый сельский магазин. Но нет предела совершенству.
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