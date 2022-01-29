Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей

Новости Беларуси. Обучающие зоны, тематические квесты и выставка служебного транспорта. В Минском дворце детей и молодежи прошел праздник «За безопасность – вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатором выступила столичная милиция.

Главная цель – профилактика детского травматизма на дорогах. Участникам были предложены викторины, победителей которых ждали призы и подарки.

Каждый смог почувствовать себя в роли правоохранителей: милиционеры и спасатели познакомили участников со своей профессией ближе.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Вопрос детского дорожно-транспортного травматизма всегда был на первом месте, потому что это самая уязвимая часть тех участников дорожного движения, которая подвергается опасности, как со стороны транспорта, так и в целом улицы. Мы на регулярной основе ведем профилактическую деятельность с данной категорией, ходим в школы, выступаем, доводим информацию, осуществляем какие-то тренинги с детками, изучаем правила дорожного движения, правила поведения на дороге, на пешеходном перекрестке.

Мариям Альханахта, участница:

Я пришла с мамой и моим братом. Мои впечатления хорошие, все тут нравится. Мне все время говорят, что нельзя переходить на красный свет. Если машина едет быстро, ты просто показываешь рукой, чтобы она остановилась.