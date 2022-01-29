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Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей

29 января 2022 15:59
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Новости Беларуси. Обучающие зоны, тематические квесты и выставка служебного транспорта. В Минском дворце детей и молодежи прошел праздник «За безопасность – вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатором выступила столичная милиция.

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-1

Главная цель – профилактика детского травматизма на дорогах. Участникам были предложены викторины, победителей которых ждали призы и подарки.

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-4

Каждый смог почувствовать себя в роли правоохранителей: милиционеры и спасатели познакомили участников со своей профессией ближе.

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-7

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-9

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вопрос детского дорожно-транспортного травматизма всегда был на первом месте, потому что это самая уязвимая часть тех участников дорожного движения, которая подвергается опасности, как со стороны транспорта, так и в целом улицы. Мы на регулярной основе ведем профилактическую деятельность с данной категорией, ходим в школы, выступаем, доводим информацию, осуществляем какие-то тренинги с детками, изучаем правила дорожного движения, правила поведения на дороге, на пешеходном перекрестке.

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-12

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-14

Мариям Альханахта, участница:
Я пришла с мамой и моим братом. Мои впечатления хорошие, все тут нравится. Мне все время говорят, что нельзя переходить на красный свет. Если машина едет быстро, ты просто показываешь рукой, чтобы она остановилась.

Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей-17

Кинологи продемонстрировали слаженную работу своих четвероногих сослуживцев, а подросткам, которым исполнилось 16 лет, предоставили возможность потренироваться в управлении учебным автомобилем вместе с инструктором.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Бабич # Мариям Альханахта # Фотофакт

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