Обучающие зоны, квесты и выставка служебного транспорта. Минская милиция провела праздник для детей
Новости Беларуси. Обучающие зоны, тематические квесты и выставка служебного транспорта. В Минском дворце детей и молодежи прошел праздник «За безопасность – вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатором выступила столичная милиция.
Главная цель – профилактика детского травматизма на дорогах. Участникам были предложены викторины, победителей которых ждали призы и подарки.
Каждый смог почувствовать себя в роли правоохранителей: милиционеры и спасатели познакомили участников со своей профессией ближе.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вопрос детского дорожно-транспортного травматизма всегда был на первом месте, потому что это самая уязвимая часть тех участников дорожного движения, которая подвергается опасности, как со стороны транспорта, так и в целом улицы. Мы на регулярной основе ведем профилактическую деятельность с данной категорией, ходим в школы, выступаем, доводим информацию, осуществляем какие-то тренинги с детками, изучаем правила дорожного движения, правила поведения на дороге, на пешеходном перекрестке.
Мариям Альханахта, участница:
Я пришла с мамой и моим братом. Мои впечатления хорошие, все тут нравится. Мне все время говорят, что нельзя переходить на красный свет. Если машина едет быстро, ты просто показываешь рукой, чтобы она остановилась.
Кинологи продемонстрировали слаженную работу своих четвероногих сослуживцев, а подросткам, которым исполнилось 16 лет, предоставили возможность потренироваться в управлении учебным автомобилем вместе с инструктором.