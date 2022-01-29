Чем занималась Ирина Смольская кроме работы? Рассказали её близкие

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие хобби или увлечения были у Ирины помимо работы?