Чем занималась Ирина Смольская кроме работы? Рассказали её близкие

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие хобби или увлечения были у Ирины помимо работы?
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие хобби или увлечения были у Ирины помимо работы?
Игорь Аксюта, певец, композитор:
Дача.
Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Дача, да.
Игорь Аксюта:
Цветочки, помидоры – вот дача, лучше у нее хобби нету.
Оксана Цюпак:
Она закупала тюльпаны и присылала потом фотографии, да.
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