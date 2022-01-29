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Чем занималась Ирина Смольская кроме работы? Рассказали её близкие

29 января 2022 15:16
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Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие хобби или увлечения были у Ирины помимо работы?

Чем занималась Ирина Смольская кроме работы? Рассказали её близкие-1

Игорь Аксюта, певец, композитор:
Дача.

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Дача, да.

Игорь Аксюта:
Цветочки, помидоры – вот дача, лучше у нее хобби нету.

Оксана Цюпак:
Она закупала тюльпаны и присылала потом фотографии, да.

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Алеся Лакина # Игорь Аксюта # Оксана Цюпак # Фотофакт

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