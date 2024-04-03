Авдонин: санкции – это видоизменённая форма конкурентной борьбы

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Зачастую бывает так, что мир меняется, а формы управления не меняются. Тогда такой консерватизм ни к чему хорошему не ведет. Поэтому Президент, поднимая тему нераспространения идеи санкций, это же говорит о чем? Не надо расслабляться! А то бывают ситуации, когда спрашивают: «А почему так плохо?» – «А потому что санкции действуют». Так понятно, что эти санкции, сколько они действуют. Это еще с 1990-х годов. Как только мы начали благодаря нашему Президенту вести свою суверенную политику, нам сразу начали в спину кидать санкции эти, чтобы мы поскользнулись, поперхнулись, упали и потерялись. Потеряли свою идею. Поэтому, если убрать само внутреннее состояние санкций, что какие-то внешние силы там воздействуют, оглянуться вокруг, то ты поймешь, что...

Григорий Азаренок, СТВ:

Вообще, ты субъект или объект, или ты жертва?

Алексей Авдонин:

Санкции – это отговорка. У многих бывает. Конечно, условия меняются. Но текущие экономические санкции – это видоизмененная форма конкурентной борьбы. Там наши конкуренты. Они все делают для того, чтобы мы свои товары, услуги не поставляли на мировой рынок и не зарабатывали на этом.

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