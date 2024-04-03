«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России

Символическую эстафету памяти города-герои России передали 3 апреля белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны. В то время как за рубежом продолжается агрессивная кампания по уничтожению исторической правды, все силы Союзного государства направлены на ее сохранение.

Так, недавно участники поискового отряда российского морского братства обнаружили обломки боевых самолетов. Оказалось, что это остатки белорусских воздушных суден, которые участвовали в обороне Кубани. Российским специалистам удалось установить личности четверых пилотов. Портреты героев и фрагменты самолетов сегодня передали музею.

Виктор Беляков, председатель правления Санкт-Петербургского городского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети Войны»:

Мы как были с Беларусью единым народом, так и остаемся. Это самое главное. Здесь мы просто подтверждаем, что мы одной крови. Я очень рад, что мы сюда прибыли. Уверен, мы будем продолжать развивать нашу с вами дружбу и не дадим никому разрушить наши дружеские, братские отношения.

В эти дни с визитом в нашей стране находятся делегации представителей четырех городов-героев России. В рамках проекта «Мы – связь времен и поколений» гости посещают знаковые места, участвуют в тематических мероприятиях.