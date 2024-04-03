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«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России

03 апреля 2024 19:45
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Символическую эстафету памяти города-герои России передали 3 апреля белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны. В то время как за рубежом продолжается агрессивная кампания по уничтожению исторической правды, все силы Союзного государства направлены на ее сохранение.

«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России-1

Так, недавно участники поискового отряда российского морского братства обнаружили обломки боевых самолетов. Оказалось, что это остатки белорусских воздушных суден, которые участвовали в обороне Кубани. Российским специалистам удалось установить личности четверых пилотов. Портреты героев и фрагменты самолетов сегодня передали музею.

«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России-4

Виктор Беляков, председатель правления Санкт-Петербургского городского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети Войны»:
Мы как были с Беларусью единым народом, так и остаемся. Это самое главное. Здесь мы просто подтверждаем, что мы одной крови. Я очень рад, что мы сюда прибыли. Уверен, мы будем продолжать развивать нашу с вами дружбу и не дадим никому разрушить наши дружеские, братские отношения.

В эти дни с визитом в нашей стране находятся делегации представителей четырех городов-героев России. В рамках проекта «Мы – связь времен и поколений» гости посещают знаковые места, участвуют в тематических мероприятиях. 

# Беларусь-Россия # общество

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