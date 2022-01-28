Авдонин: Президент чётко обозначил: есть близкие нам народы, а есть марионеточное руководство

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества. Национальной безопасности во время послания было уделено особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие эксперты и аналитики в этом усмотрели определенный посыл, который конкретно поясняет актуальную стратегию белорусской военной доктрины.

Президент не первый раз подчеркивает, и сегодня тоже об этом было сказано: наша страна не желает с кем-то враждовать, а белорусы не настроены брать в руки оружие. Но защищать свою Родину, случись что, будем, даже не задумываясь. Это особенно должны понимать и слышать наши соседи, прежде чем отгораживаться от белорусов стеной в десятки километров и размещать на границе с нами вертолетные площадки с наращиванием военных сил НАТО.