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Авдонин: Президент чётко обозначил: есть близкие нам народы, а есть марионеточное руководство

28 января 2022 15:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества. Национальной безопасности во время послания было уделено особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многие эксперты и аналитики в этом усмотрели определенный посыл, который конкретно поясняет актуальную стратегию белорусской военной доктрины.  

Авдонин: Президент чётко обозначил: есть близкие нам народы, а есть марионеточное руководство-1

Президент не первый раз подчеркивает, и сегодня тоже об этом было сказано: наша страна не желает с кем-то враждовать, а белорусы не настроены брать в руки оружие. Но защищать свою Родину, случись что, будем, даже не задумываясь. Это особенно должны понимать и слышать наши соседи, прежде чем отгораживаться от белорусов стеной в десятки километров и размещать на границе с нами вертолетные площадки с наращиванием военных сил НАТО.  

Авдонин: Президент чётко обозначил: есть близкие нам народы, а есть марионеточное руководство-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Президент очень четко обозначил: есть славянские народы (близкие нам), и украинский народ – это братский славянский народ, а есть то марионеточное руководство, которое выполняет исключительно управленческие функции и действует против украинского народа. И, конечно, мы видим, что (Президент это четко обозначил), мы готовы помогать Украине и предоставлять в аварийных ситуациях электричество. Но для нас непонятно, зачем сейчас нагнетать ситуацию на наших границах, зачем идти на поводу у НАТО и зачем идти фактически в русле, фарватере западных стран, ориентируясь на эскалацию конфликта с Россией и Беларусью.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Алексей Авдонин # Фотофакт

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