Надежда Лазаревич: что будет дальше? Будет много работы. Легче не станет

Новости Беларуси. Послание Президента. Без формализма и фальши о самом главном. Ответы на вопросы, связанные со стратегией будущего, получили 28 января белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно такой отклик уже успела услышать от компетентных собеседников Илона Волынец.

Илона Волынец, СТВ:

Гостевая студия СТВ продолжает работать во Дворце Республики. Здесь проходит концерт для всех участников. Надежда Лазаревич поделилась своими впечатлениями. Надежда Анатольевна, что вы думаете про формат Послания? Потому что этот формат будет закреплен в Конституции (если, конечно, поддержит народ).

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Действительно, формат новый, очень интересный. Во-первых, он больше в диалоге, больше в движении. Конечно же, когда Александр Григорьевич выступал, первое, что он сказал, что «я задам вам вопросы». Илона Волынец:

Это было так неожиданно. Надежда Лазаревич:

Конечно же. И когда он задает вопрос, готовы ли вы платить за суверенитет страны, готовы ли вы платить за здравоохранение, каждый присутствующий немножко встрепенулся. И понимал, а действительно, чего это стоит – держать суверенитет, держать страну и возможность поддержки в бесплатной медицине, бесплатном образовании. Поэтому интересный формат, новый. Я думаю, он будет очень конструктивный и продуктивный. И я надеюсь, что большинство людей его поддержат. И очень понравилось, что была возможность задать напрямую вопросы главе государства. Были вопросы и стандартные, и нестандартные. Замечательный вопрос, даже предложение от БРСМ – по постройке в Хатыни музея памяти. Замечательно. Я думаю, что для каждого человека это важно – сохранить историю своей страны. И нормальный, здравомыслящий человек направит своего ребенка, чтобы он вложил свой труд в эту стройку. Что еще понравилось? Конечно, вопросы по поддержке регионов, о том, что необходимо больше трудиться самим. И когда ты будешь хорошо работать, ты будешь хорошо жить. Это прозвучало из уст Александра Григорьевича. Мы это поддерживаем все-таки как промышленники: кто хорошо работает, тот хорошо получает доход.

Илона Волынец:

Действительно, сегодня было много сказано и об экономике. Несмотря на все самые страшные прогнозы, мы в прошлом году сработали достаточно неплохо, хотя нам предрекали неизвестно что. На ваш взгляд, несмотря на все давление, санкции, которые оказываются на нашу страну, как будем двигаться дальше? Надежда Лазаревич:

В прошлые годы действительно нам писали, что у нас будет отсутствовать экспорт, возможность развиваться. Это действительно не так. И промышленные предприятия, и предприятия сельскохозяйственные, перерабатывающие показали очень хороший результат по реализации продукции на экспорт. Александр Григорьевич принял нестандартное решение не закрывать нас на COVID, и мы показали, что действительно это было правильное решение, своей работой. Что будет дальше? Будет дальше много работы. Мы будем трудиться, конечно же, чтобы получать те блага, которые у нас есть. Легче не станет. Но вместе с тем мы понимаем, что у нас система выстроена, и в законопроектах, и в местных органах власти. И также мы понимаем, что нас ждут изменения в Конституцию. Мы видим, какие там планируются изменения. И вместе с тем мы понимаем, что если эта Конституция будет поддержана, мы будем дальше развиваться в правильном русле, поддерживая и социально значимые проекты, и экономику нашей страны.